Millionen-Investition am Kraftwerk Neurath Geplanter Batteriespeicher soll zu sicherer Stromversorgung beitragen

Neurath · Spätestens im Herbst 2024 will RWE einen Batteriespeicher am Neurather Kraftwerk in Betrieb nehmen. Der Strukturwandel-Ausschuss nahm dieses Millionen-Projekt jetzt wohlwollend zur Kenntnis. Nichtsdestotrotz gab es auch kritische Töne.

05.12.2022, 04:50 Uhr

Am Gersteinwerk in Werne baut RWE bereits einen Speicher. Foto: RWE

Von Wiljo Piel