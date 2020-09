Verkehr in Grevenbroich : ÖPNV-Warnstreik stoppt offenbar nur eine Buslinie

Verkehr in Grevenbroich

Grevenbroich Der Warnstreik im Öffentlichen Personennahverkehr am Dienstag, 29. September, streift Grevenbroich offenbar nur am Rande.

Mit Ausfällen und Verspätungen muss nach Auskunft der zuständigen NEW mit Sitz in Mönchengladbach lediglich auf der Linie 098 zwischen Grevenbroich und Jüchen gerechnet werden. Dort fahren zwei, in Hauptverkehrszeiten drei Busse.