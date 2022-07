Gemeinnützige Tochtergesellschaft : Lebenshilfe gründet Inklusionsunternehmen

Grevenbroich Der neue Betrieb startet im August in der Garten- und Landschaftsaktive und beschäftigt sowohl Menschen mit als auch ohne Beeinträchtigung.

Eine neue gemeinnützige Tochtergesellschaft hat jetzt die Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss . Das Inklusionsunternehmen „TeamWerk“ wurde in Grevenbroich gegründet und führt Arbeiten im Bereich Garten- und Landschaftspflege aus. Das Unternehmen startet mit dem Betrieb im August 2022.

Gute Erfahrungen mit inklusiven Arbeitsplätzen hat die Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss bereits über ihre Tochtergesellschaft, die Varius Werkstätten, gemacht. Die Behindertenwerkstätten mit mehreren Standorten haben ihren Sitz in Hemmerden. Varius bietet darüber hinaus bereits seit vielen Jahren Außenarbeitsplätze in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes an. Das neu gegündete Unternehmen „TeamWerk“ wird eng mit den Varius-Werkstätten sowie auch mit dem Integrationsfachdienst Neuss kooperieren. „Die Entscheidung für ein Inklusionsunternehmen ist aus dem Bedarf und den Vorteilen eines Zusammenarbeitens von Menschen mit und ohne Behinderung entstanden und ergänzt das Angebot der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss“, sagt Alexander Jürgens, Geschäftsführer sowohl der Varius-Werkstätten als auch von TeamWerk.