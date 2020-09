Spiritueller Zwischenruf : Ohne Angstgefühl in die dunkle Jahreszeit

Prior Bruno Robeck aus dem Langwadener Zisterzienser-Kloster. Foto: Georg Salzburg (salz)

Langwaden Zisterzienser-Prior Bruno Robeck aus Langwaden formuliert seine Gedanken zum „gefühlten Corona-Halbjahresgedächtnis“. Die bereits gemachte Erfahrung mit der Pandemie stärke für die kommenden Herbst- und Wintermonate.

Wer in diesen Tagen unsere Sonnenuhr am Kloster betritt, steht bereits in der zweiten Hälfte der Datumsanzeige. Der Termin der Tag- und Nachtgleiche, der die beiden Teile trennt, liegt schon hinter uns. Rund um den 21. März und den 21.September dauern Tag und Nacht exakt zwölf Stunden. Schon in den letzten Wochen nahm die Dunkelheit spürbar zu. Jetzt wird sie sich noch einmal ausdehnen bis zum Jahresende.

Mit diesen Tagen fällt auch das Halbjahresgedächtnis der Corona-Pandemie zusammen – zumindest das „gefühlte“ Halbjahresgedächtnis, denn der Corona-Lockdown entfaltete seine volle Wucht deutschlandweit erst in den letzten beiden Märzwochen – nach der Tages- und Nachtgleiche im Frühling. Wir erlebten im Frühling ein Hineingeworfensein in eine Situation, die wir alle bisher noch nicht gekannt hatten.

Die ganze Welt musste erst einmal nach einer angemessenen Reaktion suchen. Da war es äußerst sinnvoll, sehr vorsichtig zu sein, und alle Aktivitäten herunterzufahren. Während wir Menschen wie gelähmt waren und auf die Ansagen der Experten vertrauten, wurde es draußen immer heller, die Vögel sangen und die Blumen begannen zu blühen. Was einerseits wie ein Widerspruch zu unserem Empfinden von Dunkelheit und Angst war, war andererseits eine Ermutigung, denn das zunehmende Licht und die wärmenden Sonnenstrahlen taten gut. Langsam lernten wir, in der Pandemie zu leben und die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen zeigten auch Wirkung. In den wärmsten Monaten mit den längsten Tagen meinten schon einige, dass die Gefahr gebannt sei. Doch die aktuelle Lage zeigt was anderes. Die Infektionszahlen steigen wieder.

Wir gehen auf die dunkle Jahreszeit zu. Dunkelheit und Kälte werden zunehmen. Sie werden auf das Gemüt drücken. Außerdem wird die allgemeine körperliche Abwehrkraft abnehmen. Sollten wir deshalb in Angst oder gar Panik verfallen? Ganz im Gegenteil! Wir hatten in den letzten sechs Monaten viel Zeit zum Lernen, und wir haben viele neue Erfahrungen gemacht. Wir gehen nicht mehr so unbedacht durch die Pandemie, wie wir in sie hineingestolpert sind. Wir wissen, mit ihr umzugehen, und können in ihr Leben. Das Wissen kann uns helfen, uns jetzt den Herausforderungen der Dunkelheit und der Kälte zu stellen.

Die kommende Jahreszeit ist traditionell eine Zeit der inneren Einkehr und des Rückzugs in die eigenen vier Wände. In diesem Sinne kann es ganz gut sein, wenn jetzt das Bedürfnis nachlässt, draußen herumzulaufen und sich mit vielen anderen Menschen zu treffen. Mit diesem Abstand zu anderen verhindern wir die Übertragung des Virus. Durch die letzten Monate geschult, können wir gut mit den Schutzmaßnahmen umgehen und die Pandemie als Gegebenheit akzeptieren, mit der wir zumindest momentan leben müssen.