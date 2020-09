Stichwahl 2020 im Rhein-Kreis : Hans-Jürgen Petrauschke als Landrat wiedergewählt

In Kaarst ist die Stichwahl vorbei, langsam lichten sich hier die Reihen. Die CDU geht als geprügelter Hund aus dem Tag, auch Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus sprach von einer "schweren Stunde". Am Donnerstag hat die Union eine Vorstandssitzung, auf der die Weichen für eine erfolgreiche(re) Zukunft gelegt werden sollen. In diesem Sinne, tschüss aus Kaarst!