Verkehr im Kreis Mettmann : Knappe Mittel und alte Technik bremsen Bus und Bahn aus

Mettmann Sprecher des Fahrgastverband Pro Bahn warnt davor, nur auf Verkehrsunternehmen zu schimpfen. Kreis und Kommunen knauserten bei Investitionen.

Der öffentliche Personennahverkehr in Mettmann, Erkrath und Wülfrath braucht engere Fahrplantakte und mehr Pünktlichkeit. Erst dann werde es für Autofahrende attraktiv, auf Bus und Bahn umzusteigen, sagt Detlef Neuß, Sprecher des Fahrgastverbands Pro Bahn. Dass bei einem direkten Vergleich unserer Redaktion die Autofahrerin doppelt so schnell von Wuppertal Stadtbahnhof in Mettmann Stadtwald ankam als der Bustester, verwundert Neuß nicht: „Jetzt in der Ferienzeit sind die Straßen ohnehin leerer und das Neun-Euro-Ticket bringt eine zusätzliche Entlastung.“ Eine Wiederholung des Tests im Oktober werde andere Ergebnisse erbringen, vermutet der Pro Bahn-Sprecher Neuß.