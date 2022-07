Engagement in Wülfrath : Musikfreunde setzen Zeichen für den Frieden

Wülfrath Beim Benefizkonzert am Zeittunnel spendeten die Besucher 1400 Euro. Das Geld wurde nun offiziell überreicht. Die Wimpel für den Frieden zieren inzwischen die Innenstadt.

Sie haben ein Zeichen gegen den Krieg gesetzt und waren unübersehbar: Beim Benefizkonzert für den Frieden der Wülfrather Musikfreunde Ende Juni haben die von Kindern selbst gebastelte Wimpel die Bühne am Zeittunnel geschmückt (wir berichteten). Mitglied Gabriele Handke-Ergüden hat sich dafür eingesetzt, dass die Wimpel noch weiterhin in Wülfrath zu sehen sind, und zwar in der Wülfrather Fußgängerzone. Auf diese Weise setzen sie dauerhaft und über das Konzert hinaus ein Zeichen für den Frieden.

Darüber hinaus hat Verena Lux, Vorsitzende der Musikfreunde, nun die bei der Veranstaltung gesammelten Spendengelder offiziell überreicht. 1400 Euro kamen an dem Nachmittag zusammen – trotz Regen. Das Geld ging an die Ukrainehilfe der Bergischen Diakonie. Entgegengenommen haben die Spende Renate Zanjani und Sara Fischer von der Bergischen Diakonie. Die Frauen haben sich sehr über die Summe gefreut und wiesen bei der Übergabe nochmals darauf hin, dass die Thematik bezüglich notwendiger Hilfen in der Ukraine und für Geflüchtete aus der Ukraine nach wie vor sehr hoch ist. Stetig kommen Menschen an, denen die Diakonie Wohnraum schafft und sie mit Sachspenden und Sprachangeboten unterstützt. Weitere Infos zur Arbeit der Ukrainehilfe gibt es im Netz unter www.bergische-diakonie.de/aid-ukraine/spenden-fuer-die-ukraine.