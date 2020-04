Helden des Alltags aus dem Gelderland : Positive Beispiele in der Krise

500 Flyer und Plakate bekam die Nachbarschaftschallenge Herongen & Broekhuysen kostenlos von der Druckerei Keuck aus Straelen. Bei der Übergabe am Mittwoch freuten sich (v.l.) Gabriele Böhm, Ortsvorsteherin Annemarie Fleuth und Jeanette Steigner. RP-Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen/Norbert Prümen (nop)

Das unsichtbare Virus prägt den Alltag auch im Gelderland und drückt bei vielen aufs Gemüt. Gleichzeitig ist aber zu bemerken, dass die Menschen enger zusammenrücken und es Aktionen gibt, die Mut in der schweren Zeit machen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Klatt, Dirk Möwius und Sebastian Latzel

Es war am 13. März und das Coronavirus für viele eine noch ferne Bedrohung – da wurde Gabriele Böhm aktiv. Sie rief auf Facebook die #Nachbarschaftschallenge Herongen ins Leben. Für viele Menschen ist die Initiative der einzige Kontakt zu Außenwelt. „Besonders alte und alleinstehende Menschen leiden unter Isolierung und Angst vor Ansteckung. Selbst Telefonate sind in solchen Fällen echte Seelenschmeichler und helfen Menschen über den Tag“, weiß die ehrenamtlich engagierte Herongerin, die in normalen Zeiten als Touristikerin ihr Geld verdient. Schon bald wurde die Initiative zur #Nachbarschafts­challenge Herongen & Broekhuysen ausgebaut. Dank Networking in der gleichnamigen Facebook-Gruppe finden sich Helfer für Kinderbetreuung, Handwerker und alles, was in Zeiten von Corona wichtig ist. Einmal pro Woche fahren Mitglieder der Nachbarschaftschallenge Pakete für die Gelderner Tafel im Straelener Stadtgebiet aus. Gabriele Böhm wurde bereits vom Niederrhein Tourismus (Niederrhein Fräulein) als Alltagsheldin ausgezeichnet.

Die neueste Aktion gab es am Mittwoch. Dank der Initiative von Jeanette Steigner, der Lebensgefährtin des Heronger Metzgers Helmut Trienekens, produzierte die Druckerei Keuck aus Straelen kostenlos 500 Flyer und Plakate für die Nachbarschaftschallenge Herongen & Broek­huysen. Darüber hinaus unterstützt die Nachbarschaftschallenge den Einzelhandel in Herongen und Broekhuysen durch Abhol- und Einkaufsservice für den lokalen Einzelhandel. Anruf genügt, und die Einkäufe und Besorgungen werden für all jene organisiert, die Hilfe benötigen. Auch macht die Initiative auf die örtlichen Händler aufmerksam, als da wären Bäckerei Holtmanns, Fleischerei Trienekens, Blumen Peters, Natascha Küppers mit Postfiliale, Zeitschriften, Lotto, Reinigung und kleinen Geschenken, Bauernladen Horst mit Gemüse, Obst, Eiern und Käse, Spargelhof Schoofs mit Spargel, Kartoffeln und Erdbeeren, Raumausstattung Fischer, Versicherung Conrads, „Alte Schmiede“ mit möblierten Apartments, Töpferei Marie Theresia Backes, Restaurant „Mykonos“ (geöffnet freitags bis sonntags von 17 bis 20 Uhr zur Abholung griechischer Speisen), Nissing Zierfische und Teichzubehör, Aral Helders, Bauernladen Willen mit Gemüse, Obst und Eiern, Bauer Michael Horst mit Spargel und Fleisch vom Angus-Rind, Spargelhof Berghs (Broekhuysen), Brennstoffhandel Schaffers (Broek­huysen) und Haus Gielen (Broekhuysen, Gerichte zur Abholung).

Begeistert rief Elisabeth Hennesen in der Redaktion an. Melanie Gerstmann ist ihre „Heldin des Alltags“. Ohne das man sich vorher näher gekannt hatte, stellte die Nachbarin dem Seniorenehepaar in Kevelaer alles Nötige für den Alltag vor die Haustür und kauft nun regelmäßig ein. Für Melanie Gerstmann eine Selbstverständlichkeit: „Nicht labern, sondern machen“ sei ihr Motto.

Zu den Gruppen, die für andere einkaufen gingen, gehören die Messdiener aus Kevelaer. Foto: ja/Rogmann

Ganz besonderen Einsatz zeigte auch Lisel Veelemann aus Weeze. Die 83-Jährige setzte sich an ihre Nähmaschine, weil sie gehört hatte, dass Schutzmasken fehlen. Die gelernte Schneiderin fertigte 300 Exemplare an. Als Material nahm sie ganz praktisch Betttücher aus Baumwolle, die sie zurechtschnitt und entsprechend umnähte. Damit die Maske auch stabil auf dem Gesicht sitzt, arbeitete sie noch einen Plastikdraht über der Nase ein. Befestigt wird die handgefertigte Schutzmaske mit zwei Bändern. Den Mundschutz gab sie kostenlos ab. Der ambulante Pflegedienst in Weeze hat beispielsweise Masken von ihr bekommen, das Kinderhospiz in Krefeld erhielt gleich 40 Exemplare. Auch für die Eisdiele Alpago stellte sie Masken zur Verfügung, ebenso für eine Arztpraxis. Allerdings musste die 83-Jährige jetzt die Nähmaschine erst einmal wieder zur Seite stellen. Ihr 88-jähriger Mann ist pflegebedürftig, um den muss sie sich kümmern.

Liesel Veelemann aus Weeze hat 300 Gesichtsmasken geschneidert. Foto: ja/Veelemann

Als der Lockdown kam und vor allem Ältere kaum mehr aus dem Haus gingen, fanden sich auch im Gelderland spontan Gruppen zusammen, die ganz konkret helfen wollten. Die Messdiener von St. Marien etwa starteten eine Einkaufsaktion. Man konnte sich melden und die Jugendlichen besorgten dann den Einkauf.

Die junge Geigerin Lea Brückner bietet an, für Senioren in Altenheimen zu spielen. Foto: Johannes Lunenburg

Und es gibt die vielen kleinen Aktion, die zeigen, was die schwere Situation an positiven Initiativen hervorgebracht hat: Das Duo „Miikado“ etwa gab ein kleines Konzert vor dem Theresienstift in Weeze und bekam dafür viel Applaus.