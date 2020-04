Angebote zur Coronazeit : Weezer Wellenbrecher bietet Online-Nachhilfe an

Weeze Der Weezer Wellenbrecher bemüht sich darum, auch in der aktuellen Zeit Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde zu halten. Für die Kinder gibt es gegen die Langeweile auch einen Malwettbewerb.

Die offene Kinder- und Jugendeinrichtung „Weezer Wellenbrecher“ bietet aus der Ferne vieles an, um in dieser schwierigen Zeit Kindern und Jugendlichen die Langeweile zu vertreiben. Auf der Homepage wellenbrecher-weeze.de, auf dem Instagram-Account „weezerwellenbrecher“ und auf der Facebookseite „Weezer Wellenbrecher“ werden täglich neue Angebote, Spiel- und Sportideen oder Tipps gegen Langeweile gepostet.

Zudem wird das schönste Welli-Ausmalbild gesucht. Kinder können sich auf der Homepage des Wellenbrechers eine Malvorlage ausdrucken und diese dann nach Belieben ausmalen. Die fertigen Kunstwerke können entweder als Foto zusammen mit Namen und Adresse per E-Mail an wellenbrecher@weeze.de oder per Post an Wellenbrecher Weeze, Vittinghoff-Schell-Park 2, 47652 Weeze gesendet werden. Zu gewinnen gibt es eine prall gefüllte Welli-Wundertüte mit allerhand Bastelmaterial und kleinen Geschenken. Der Wettbewerb läuft noch bis zum 4. Mai. Die Bilder werden anschließend im Wellenbrecher ausgestellt.