St.-Clemens-Hospital in Geldern : Hospital: Patienten und Personal infiziert

Geldern Mehrere Patienten und Mitarbeiter des St.-Clemens-Hospitals in Geldern haben sich vor etwa drei Wochen mit dem Coronavirus angesteckt. Der Enkel eines betroffenen Patienten erhebt Vorwürfe gegen das Vorgehen der Klinik.

So soll den Pflegekräften bis vor dem Ausbruch verboten worden sein, Mundschutz zu tragen. Erlaubt sei dies nur auf Stationen gewesen, auf denen kritische Patienten behandelt werden. Zudem seien Patienten trotz positiver Covid-19-Tests nicht weiter im Krankenhaus behandelt, sondern in häusliche Quarantäne übergeben worden. Die Familie eines betroffenen Patienten, berichtet dessen Enkel, sei darauf nicht vorbereitet gewesen, Schutzmasken und Handschuhe fehlten im Haushalt.

Geriatrie In der Altersmedizin ist der Großteil der Patienten über 80 Jahre alt, weist einen hohen Grad an Gebrechlichkeit auf und leidet an mehreren Krankheiten. Im Alter sind Krankheiten oft schwieriger zu diagnostizieren, und Therapieerfolge treten verzögert ein.

Das Krankenhaus bestätigt: Vor etwa drei Wochen habe man in der Geriatrie, also der Altersmedizin, mit einem Zweitabstrich festgestellt, dass ein Patient Covid-19-positiv ist. Dieser Patient hatte zuvor einen negativen Abstrich, galt also als virusfrei und zeigte keinerlei Symptome, so die Sprecherin des Hospitals. Danach seien alle Kontaktpersonen – sowohl Personal als auch Patienten – getestet worden. „Der überwiegende Teil mit negativem Befund. Die positiv getesteten Personen zeigten keine speziellen Symptome“, heißt es vom Krankenhaus.