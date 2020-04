70 Jahre TTC BW Geldern-Veert : Die große Tischtennis-Show in Geldern

Weltklasse-Spieler mit Sinn für Humor: Vincent Purkart (l.) und Jacques Secretin begeisterten 1985 die Zuschauer in der Bollwerk-Halle. Foto: Repro Heinz Spütz

Der TTC BW Geldern-Veert feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Zu den unvergesslichen Höhepunkten in der Chronik zählt der Auftritt der Weltklassespieler Jacques Secretin, Vincent Purkart und Claude Bergeret im März 1985.

Der TTC Blau-Weiß Geldern-Veert feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Zu diesem Anlass wollten Vorsitzender Eugen Brück und seine Mitstreiter den Tischtennisfreunden im Gelderland einen besonderen Leckerbissen servieren – die Westdeutsche Senioren-Meisterschaft sollte am 18. und 19. April in der Sporthalle „Am Bollwerk“ über die Bühne gehen. Doch das Coronavirus hat dem Verein einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die geplante Veranstaltung musste frühzeitig abgesagt werden.

„Das sind dann so Situationen“, sagt Brück, „in denen man gelegentlich in Erinnerungen schwelgt. Plötzlich tauchen Sportereignisse vor dem inneren Auge auf, an die man auch nach vielen Jahren noch sehr gerne zurückdenkt“. Zu den Höhepunkten in der Vereinschronik der Blau-Weißen zählt unzweifelhaft die „Secretin-Show“. Ein Tischtennis-Spektakel, das in den 80er Jahren international für Begeisterung sorgte und noch heute zahlreiche Nachahmer findet.

Info Tag der offenen Tür ist noch in Planung Termin Der TTC Geldern-Veert möchte sich am Sonntag, 21. Juni, von 11 bis 18 Uhr in den Turnhallen, der Mensa und auf dem Schulhof der Sekundarschule an der Anne-Frank-Straße der Öffentlichkeit vorstellen. Vorsitzender Eugen Brück: „Wir warten ab, was nach Absprache mit den zuständigen Behörden in einigen Wochen möglich ist.“



Sportarten Die Abteilungen Tischtennis, Schach, Budosport, Badminton, Skateboard/BMX und Boßeln bereiten für den Tag der offenen Tür Aktionen vor.

Drahtzieher der Großveranstaltung, die am 5. März 1985 gut 1000 Besucher in die Bollwerk-Halle lockte, war der inzwischen 85-jährige Dieter Baues. Er zählte jahrelang zu den besten Tischtennisspielern im Gelderland und ist Gründungsmitglied des TTC Geldern-Veert. Baues war seinerzeit im Fernsehen auf die Show der französischen Weltklassespieler Jacques Secretin, Vincent Purkart und Claude Bergeret aufmerksam geworden und zeigte sich hellauf begeistert.

Spontan holte Baues, der sich damals beruflich um die Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Geldern kümmerte, seinen Chef Heinz Külkens ins Boot. „Ich habe ihm vorgeschlagen, das Spektakel nach Geldern zu holen und für unsere Sparkasse zu vermarkten“, erinnert sich der Tischtennis-Veteran. Baues stieß mit seinen Plänen auf offene Ohren und engagierte schließlich die drei Franzosen, die sich ihren Auftritt im Gelderland mit stolzen 10.000 Mark honorieren ließen.

Organisator Dieter Baues (l.) und Eugen Brück, Vorsitzender des TTC Geldern-Veert, präsentieren das damalige Veranstaltungsplakat. Foto: Heinz Spütz

Die „Secretin-Show“ wurde damals in einen „Länderkampf“ verpackt. Drei lokale Tischtennis-Größen bildeten das „Team Deutschland“. Der damals 20-jährige Gelderner Adel Massaad trat mit seinem Teamgefährten Holger Anders vom früheren Zweitligisten TuS 08 Rheinberg an. Außerdem stellte sich die Geldernerin Claudia Veit, zu jener Zeit Leistungsträgerin des Oberligisten SV Walbeck, den übermächtigen Franzosen.

Unter den Augen von Alt-Bürgermeister Paul Wolffram und Bürgermeister Paul Heßler machten die Stars zunächst mit ihren Kontrahenten kurzen Prozess. Es folgte eine Pause, in der das Jugendorchester der Kreismusikschule auftrat. Dann folgte die eigentliche „Secretin-Show“, die unter anderen den frühereren RP-Sportredakteur Norbert Hemmersbach ins Schwärmen geraten ließ: „Nonplusultra der Veranstaltung waren die showträchtigen Kabinettstückchen von Vincent Purkart, bei dem nichts unmöglich war. Was die Franzosen mit dem Tischtennis-Schläger leisteten, ist nicht erklärbar, in dieser Qualität auch nicht nachvollziehbar.“