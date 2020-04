Interview mit Janine Welter-Peters : Der Totentanz für Busunternehmen

Janine Welter-Peters zwischen stillgelegten Bussen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Das Familienunternehmen aus Straelen blickt auf die verzweifelte Lage seiner Branche – und auf die düsteren Perspektiven.

Wie fühlen Sie sich?

JANINE WELTER-PETERS Gesundheitlich gut, sozial verkümmert und geschäftlich verbittert. Trotzdem danke der Nachfrage.

Info Zum Unternehmen Welter Tours Firmensitz Welter Tours OHG, Max-Planck-Straße 10, Straelen Kontakt Telefon 02834 943200, E-Mail info@welter-tours.de Fahrzeugpark Zehn Fahrzeuge vom Minibus (20 Sitzplätze) bis zum Fernreisebus (83 Sitzplätze)

Geschäftlich verbittert? Warum?

WELTER-PETERS Sechs Wochen Corona-Kundenbetreuung, telefonische Warteschleifen, Gespräche mit Versicherungen und Ämtern, die an der derzeitigen Lage vorbei arbeiten. Stündlich neue Informationen, die von einer Minute zur anderen schon wieder Schnee von gestern sind. Das verändert einen schon, und man bleibt oftmals verbittert zurück.

Wie sieht es in Ihrer Branche momentan aus?

WELTER-PETERS Unsere Branche ist im freien Fall, denn wir erhalten keine Unterstützung. Oh, Moment, wir können einen „günstigen“ Kredit aufnehmen, welcher sich dann fröhlich an unsere bestehenden Kredite anlehnt, die natürlich weiterlaufen. Auch die Betriebskosten werden nicht wesentlich weniger, allerdings verirrt sich auch kein Cent auf unsere Konten. Durch das Reiseverbot haben wir keine Chance, Geld zu verdienen, und erhalten keinerlei Ausfallzahlungen. Verstehen Sie mich nicht falsch, die Bundesrepublik Deutschland ist ein großartiges Land, mit einer Regierung, die zeigt, dass sie im Ernstfall auch im Blindflug ganz gut regieren kann. Für die Gesundheit aller, und das ist auch eigentlich richtig so. Aber wir sitzen noch lange nicht alle in einem Boot, es betrifft noch lange nicht alle.

Wo sehen Sie die Ungerechtigkeiten?

WELTER-PETERS Eine Vielzahl an Geschäften und Betrieben hatte bereits vor den Lockerungen durchgehend geöffnet. Besonders fragwürdig, ob man sich im Baumarkt knubbeln muss, damit der Haussegen nicht schief hängt. Das Baugewerbe durfte auch fröhlich weitermachen. Drei Leute in einem Bauwagen unterwegs, wo bleibt da der Mindestabstand? In einer Kirche hätte man mehr Platz. Zudem überschlagen sich die Widersprüche innerhalb der Politik und verunsichern extrem. Ja, nein, vielleicht, Ruhe vor dem Sturm, alternativlos, fragil, Situation ist beherrschbar – wie in einer Schocktherapie.

Sehen Sie für Ihre Branche einen Ausweg?

WELTER-PETERS Fakt ist, wir können unsere Produktion nicht umstellen und Desinfektionsmittel herstellen oder Masken nähen. Das wäre wie der Kuh zu sagen, sie solle ab sofort Eier legen! Somit sind wir unter anderem auf die Solidarität unserer Kunden angewiesen. Fakt ist, wünscht der Kunde eine Rückzahlung, muss er diese nach Reiseabsage auch innerhalb von 14 Tagen erhalten. Keine Chance bezüglich der Lösung Reisegutschein. Aber die für uns so wichtige Kunden-Solidarität rennt lachend über das Corona-Feld, Hand in Hand mit den Vorgaben der Verbraucherschutzzentrale. Somit gucken wir Touristiker mal wieder in die Röhre.

Welche Perspektiven sehen Sie?

WELTER-PETERS Wir haben einen Totalausfall. Es gibt keine Einnahmen. In den Betrieben ist Totentanz angesagt. Und ein Ende ist absolut nicht in Sicht. Welche Perspektiven soll ich da schon groß haben? Es macht mich wütend, dass einige Branchen staatliche Ausfallzahlungen zum Nulltarif erhalten und unsere wissentlich gegen die Wand gefahren wird. Anscheinend soll ein neuer Rettungsschirm der Regierung helfen, die Frage ist nur wann. Wir haben keine Zeit für die teilweise an den Tag gelegte Arroganz der Regierung, denn wir haben vor allem eine Verantwortung unseren Mitarbeitern gegenüber, die sich momentan alle in Kurzarbeit befinden. Es müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden!

Wird sich das Reisen der Zukunft verändern?

WELTER-PETERS Dies steht völlig außer Frage! Wir können Ihnen jetzt schon prophezeien, die lautstark verlangten Rückzahlungen werden vielen Touristikern das Genick brechen, und dadurch wird der Billigsektor demnächst nicht mehr im bekannten Maße verfügbar sein. Das Geld, das wir heute zurückzahlen müssen, wird sich in den nächsten Reiseangeboten wiederfinden. Reisen wird Luxus, und die Touristiker werden auch hierfür wieder Prügel beziehen. Man wird uns der Bereicherung bezichtigen, aber auch das sind wir schon gewohnt.

Somit sind alle Reisegäste (mit)verantwortlich?