Aktion mit Gelderner Wirtschaftsförderung : Daniel Thomas bietet am Mittwoch Live-Cooking an

Eine Frau schneidet auf einem Holzbrett Tomaten, während sie die Rezeptangaben auf einem Laptop abliest (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

GELDERN (RP) Kulinarisch zu Corona-Zeiten wird es am Mittwochabend in Geldern: Restaurant-Betreiber Daniel Thomas wird in einer gemeinsamen Aktion mit der Gelderner Wirtschaftsförderung vor der Kamera kochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab 18 Uhr bereitet er eine Kreation aus Lachs und Spargel zu. Das Ganze wird live auf der Internetseite www.geldern-lokal.de übertragen. Wer beim Live-Cooking dabei sein möchte, muss am Mittwochabend auf der Internetseite lediglich auf den Menüpunkt „Live“ klicken. Wer nicht nur zugucken, sondern selbst aktiv werden möchte in der Küche – folgende Zutaten würden für das ausgewählte Gericht benötigt: 700 Gramm (ungeschälter) Spargel, 400 Gramm frischer Lachs, 100 Gramm Cherrytomaten, eine rote Zwiebel, 1/2 Bund Petersilie, fünf El Olivenöl, 100 Gramm Butter, eine Zitrone, 200 Milliliter Sahne, etwas Stärke, Salz, Pfeffer, Zucker, Backpapier und Bratenschnur oder Alufolie.

Für die, die am Mittwoch nicht live dabei sein können, wird ein Video auf der Internetseite www.geldern-lokal.de zur Verfügung gestellt.

(ate)