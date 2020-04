Mensch&Stadt : Gratis-Stollen für spätere Gelria-Legende

50 Jahre sind seitdem ins Land gezogen: Herbert Pastoors (oben, 6.v.l.) im Kreis der Landesliga-Mannschaft von Gelria 09 Geldern. Foto: Archiv Schopmans

Gelderland Herbert Pastoors war einst ein ganz feiner Techniker und gestaltete die erfolgreichste Zeit des Gelderner Fußballs mit. Der inzwischen 73-Jährige ist immer noch sportlich aktiv und denkt gerne an die Spiele von damals zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Als achtjähriger Junge kaufte sich Herbert Pastoors seine ersten Fußballschuhe. Für acht Mark. Im Jahr 1954, in dem sich das „Wunder von Bern“ ereignen sollte. Diese waren allerdings gebraucht und hatten keine Stollen. Zum Glück war der Schuster ein Fan des TuS Gelria 09, jenem Verein, dem sich der kleine Herbert angeschlossen hatte. So gab’s Besohlung und Stollen gratis – einer Fußballerkarriere stand nichts mehr im Wege.

Die ersten Spiele wurden noch auf dem legendären Aschenplatz an der Kaserne ausgetragen, ehe der Verein im Jahr 1955 ins Gelderlandstadion am Holländer See umzog. Schnell zeigte sich, dass aus dem talentierten Herbert mal ein ganz Großer werden sollte. Bereits in der B- und A-Jugend schaffte er den Sprung in die Kreisauswahl Kleve-Geldern. So war es dann auch wenig verwunderlich, dass er als 18-Jähriger gleich zum Stammspieler der „Nullneuner“ avancierte. Die spielten 1964 in der Bezirksliga und hatten in der Firma „Weber & Wentzel“, die an der Bahnhofstraße Coca-Cola abfüllte, einen großzügigen Sponsor.

Info Stationen eines Fußballer-Lebens 1954 bis 1973 Fußballer bei TuS Gelria 09 Geldern. 1973 bis 1980 drei Jahre Trainer und anschließend Spieler des Kevelaerer SV. 1980 bis 1983 Trainer von Viktoria Winnekendonk. 1983 Trainer der zweiten Mannschaft von TuS Gelria 09. 1984 bis 1986 Trainer der Sportfreunde Broekhuysen. Seit 1996 Altherrenspieler von Viktoria Winnekendonk; Tennisspieler des TC Kapellen.

Was das bedeutete, erfuhr der junge Pastoors gleich in seinem ersten Seniorenjahr. Als er sich an einem Wochenende vier Spieltage vor Saisonende mit dem Kreissportbund auf einer Berlin-Fahrt befand, durfte er sonntags beim schweren Spiel gegen den SV Hüls nicht fehlen. Gruppenleiter Helmut Schopmans, selbst begeisterter Fußballer, gab grünes Licht. „Ich bin dann am Sonntagmorgen von Berlin nach Düsseldorf geflogen, wurde dort abgeholt und stand um 15 Uhr auf dem Platz. Wir haben 2:1 gewonnen, ich habe ein Tor geschossen, und am Abend ging es wieder zurück nach Berlin“, erinnert sich Herbert Pastoors noch gut an die ersten Flugreisen in seinem Leben.

Herbert Pastoors ist noch heute topfit und ein viel gefragter Gesprächspartner. Foto: Privat

In dieser Saison stiegen die Geldrianer mit ihrem Trainer Heinz Bosch dann auch erstmals in die Landesliga auf, nur ein Jahr später ging’s zurück in die Bezirksklasse. Doch der Verein strebte nach Höherem, auch mit Unterstützung seines Großsponsors. „Anfang 1968 gab es Gerüchte, dass wir einen Nationalspieler als Trainer bekommen sollten. Der wurde dann tatsächlich auf der Jahreshauptversammlung im Februar 1968 vorgestellt, es war Hartmut Heidemann vom MSV Duisburg“, erzählt Pastoors. Für die Gelderner Kicker begann nun eine schweißtreibende Zeit. „Laufen, laufen, laufen war angesagt, immer 400 Meter, mal mit, mal ohne Medizinball. Sonntags spielfrei gab es nicht. Da wurde trainiert.“

Doch die harte Trainingsarbeit sollte belohnt werden. Bereits im ersten Jahr machte Heidemann mit seinen Jungs den Aufstieg perfekt. Bis 1973 spielte Herbert Pastoors noch für Gelria in der Landesliga. Der Druck wurde immer größer, die Gelderner wollten unbedingt in die Verbandsliga. „Damals kamen immer mehr fremde Spieler, viele vom MSV Duisburg. Da hatten wir dann keine Chance mehr“, gesteht der ehemalige Mittelfeldspieler.

Für Herbert Pastoors war es eine schöne Zeit, in der er die Ära von Gelria 09 mitgestalten durfte. Noch heute, 66 Jahre später, ist er Mitglied des Nachfolge-Vereins GSV Geldern. Herbert Pastoors schlug anschließend die Trainerlaufbahn ein. Seine erste Station führte ihn als Spielertrainer zum frisch fusionierten KSV Kevelaer (vormals TuS und BV). Keine leichte Aufgabe, denn er musste aus zwei guten Kreisklassen-Mannschaften eine schlagkräftige Truppe bilden. Doch er meisterte diese Aufgabe und schaffte 1975 den Aufstieg in die Bezirksklasse. Danach spielte er noch mehrere Jahre beim KSV, ehe weitere Trainerstationen bei Viktoria Winnekendonk, Gelria 09 II und den Sportfreunden aus Broekhuysen folgten.

„Meine schönste Trainerzeit hatte ich in den zwei Jahren bei den Sportfreunden. Das war dort alles sehr familiär. Und da habe ich auch viele persönliche Kontakte geknüpft“, erzählt Herbert Pastoors. Nach dem Ende seiner Trainerzeit war mit dem Fußball aber noch nicht Schluss, er schloss sich der Altherren-Mannschaft von Viktoria Winnekendonk an.