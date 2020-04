Oermtener Bauernhaus mit Geschichte(n) : Ein Haus voller Erinnerungen

Oermten Aus mehr als 15.000 Feldbrandsteinen hat Familie Schoenen-Schragmann ein Bauernhaus in Oermten gebaut. Draußen ist der Lieblingsplatz die lauschige Ecke unter dem Kirschbaum. Der Garten ist ein Paradies für die heimische Vogelwelt.

Das Haus wurde 1996/97 gebaut. „Aber es sollte nicht nur ein Haus mit einer alten Hülle sein, sondern mit Historie“, sagt die Oermterin. In der Küche sind dicke, alte Eichenbalken verbaut. „Das gibt einen Ranch-Charakter“, sagt Karin Schoenen-Schragmann. Vor allem verbindet sie damit viele Erinnerungen. Die Balken stammen aus dem Melkhaus, in dem sie und ihr Vater Josef früher selber Kühe gemolken haben. Die große Tafel, die in der Küche hängt und an der ihre drei Töchter die ersten Mal- und Schreibversuche unternommen haben, stammt aus dem Schweinestall des elterlichen Hofes. „Damals gab es noch keine Handys und Computer, alles Wichtige, wenn etwa eine Sau in einen anderen Stall umziehen musste, wurde auf der Tafel notiert“, erklärt die gelernte Landwirtin. Daneben, am Kühlschrank, hängt ein großes Schwarz-Weiß-Plakat. Es weist auf die Veranstaltung von den „Zwei Schoenen vom See“ hin. Gemeinsam mit ihrer Schwester Christel-Johanna Schoenen-Schlootz tritt die Tierheilpraktikerin auf. Als „literarischer Salon“ dient der ausgebaute alte Eisenbahnwaggon auf der Mehrgenerationen-Wiese in Oermten. Wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellt und aus dem Küchenfenster schaut, kann sie ihn sehen. „Von dort geht auch der Oermter Wanderweg entlang“, erklärt sie. Ihr Haus liegt mitten im Grünen. Das beginnt schon vor der eigenen Haustür. Dafür hat die Familie fleißig angepackt. Von der Küche und auch dem Wohnzimmer geht es direkt in den Garten. „Wir haben fast 30 Meter Hainbuche gepflanzt, 60 Meter Buchs, dem auch der Buchsbaumzünsler nicht den Garaus machen konnte“, sagt Karin Schonen-Schragmann lachend. Die Buchsbaumhecke stammt von einem alten Bauernhof, einen Teil hat sie in mühevoller Kleinarbeit mit Ablegern selber gesteckt, so dass die Beete – wie bei alten Bauerngärten üblich – mit der Hecke eingefasst sind.