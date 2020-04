Welpenstube in Dhünn : Border-„Wimmler“ haben Baby-Stube verlassen

Arndt Weber und Karin Stöcker mit dem ersten Welpenwurf. Foto: Stephan Singer

Dhünn Arndt Weber und Karin Stöcker haben mit ihrer Border Collie-Zucht den ersten Wurf erfolgreich auf ein gutes Hunde-Leben vorbereitet.

Sie strotzen vor Energie, jeder neue äußere Reiz ermuntert sie zu quirligem Hüpfen, Laufen und neugierigem Schnüffeln: sechs Border Collie-Welpen. „Deshalb habe ich die Truppe kurz Wimmler genannt, denn die wimmeln emsig herum“, sagt Arndt Weber mit einem Lachen, der sich gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Karin Stöcker in den vergangenen Wochen intensiv um die kleinen Hunde kümmerte. Nun mussten die beiden Züchter aus Eichholz von ihrem ersten Wurf, dem sogenannten A-Wurf, Abschied nehmen: Nach acht Wochen waren die Welpen bereit für die Trennung von Muttertier „Fay“ und für ihre neuen Herrchen sowie Frauchen. Neue Besitzer haben alle sechs Jungtiere schnell gefunden, wie Arndt Weber im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet: „Die ersten drei Tiere waren quasi sofort nach der Geburt reserviert. Dann kam Corona und es vergingen drei Wochen völliger Ruhe. Und dann trudelten plötzlich so viele Anfragen ein, dass ich 25 Hunde hätte vergeben können.“

Der Alltag von Karin Stöcker und Arndt Weber war schon vor dem Wurf geprägt von reichlich Beschäftigung mit Hunden. Die 53-Jährige betreibt in Dabringhausen das Geschäft „Von Schnute bis Rute“. Seit Anfang des Jahres ist Arndt Weber nebenberuflich mit seiner Hundeschule „Nasen-Welten“ aktiv, absolvierte zuvor die Prüfungen zum Erwerb des Hundetrainer-Scheins. Hauptberuflich hat der 51-Jährige allerdings weniger mit Vierbeinern zu tun: Er arbeitet als Abteilungsleiter im Technischen Gebäudemanagement. „Dass wir zu Züchtern wurden, hat sich mehr oder weniger ergeben und entwickelt. Dahin war es ein langer Weg, der sich über drei Jahre erstreckte“, erinnern Arndt Weber und Karin Stöcker.

Info Bergischer Zwinger heißt „Spirits of Highlands“ Was Arndt Weber gehört dem Club für Britische Hütehunde und dem Verband für das Deutsche Hundewesen an. Wie Die Zucht („Zwinger“) hat er „Spirit of Highlands“ getauft.

Angefangen hat die Züchter-Geschichte, die mit dem ersten Wurf nunmehr ihren ersten Höhepunkt erlebte, mit der Border Collie-Hündin „Fay“ des Paares: „Wir haben sie bei Ausstellungen vorgestellt und sie war erfolgreich – sie ist ein toller Hund.“ Dann habe eine langwierige Entwicklung ihren Lauf genommen: „Wir wurden immer mehr begeistert.“ „Fay“ musste über einen längeren Zeitraum mehrfach geröntgt werden, um Hüftschäden auszuschließen – genauso erfolgten Gentests, um sicher zu sein, dass keine Erbkrankheiten vorliegen: notwendige Schritte, damit die reinrassige Zucht anerkannt ist.

Den Zuchtrüden hat das Züchter-Duo bei einem befreundeten Züchter in Troisdorf gefunden: So zeugten „Joker von der Schabernacksbande“ und „Fay“ alias „Stockmans Trust Finisch“ sechs Welpen. „Da es sich dabei um unseren A-Wurf handelt, haben wir dem gesamten Nachwuchs einen mit A beginnenden Vornamen gegeben“, sagt Weber. „Amie“, „Able“, „Aragon“, „Angus“ und „Aris“ (der jüngste Welpe im Wurf) kamen in der Tierklinik zur Welt. „Ally“, die erste Hündin des Wurfes, in Arndt Webers Auto auf dem Weg dorthin: „Wir waren insgesamt neun Stunden in der Klinik – die Geburt war nicht mal so eben.“ Für Welpe „Ally“ stand übrigens die älteste Hündin des Paares Pate: Eine 13-jährige Münsterländer-Labrador-Mischlings-Dame, die neben „Fay“ und dem Mischling „Tobi“ zur Familie gehört.

„Für unsere drei Hunde werden wir jetzt wieder viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit haben, wenn die Welpen bei ihren neuen Besitzern sind – so bringt die Trennung ein lachendes und ein weinendes Auge mit sich“, sagt Weber. Aber: „Das Kümmern um den Wurf hat immens viel Spaß gemacht und das haben die Leute gespürt. Wir haben trotz Corona unheimlich viel Begeisterung in der Nachbarschaft und in sozialen Internet-Netzwerken erlebt.“

Geld habe bei der Zucht nie im Vordergrund gestanden: „Wir wollen einen Beitrag zum Erhalt der Rasse leisten und tolle Hunde schaffen.“ 1200 Euro für so einen Welpen seien ein „normaler“ Preis. Rechne man aber unter anderem Anschaffungskosten von Utensilien, Deck-Rüden, Tierklinik und -arzt dagegen, könne bestenfalls mit Plus-Minus-Null gerechnet werden: „Und die Arbeitszeit kann schon gar nicht bewertet werden.“ Weber ist überzeugt, gut vorbereitete Welpen an die neuen Besitzer übergeben zu haben: „Die Tiere kennen Wind und Geräusche, waren viel in ihrem Auslauf im Garten, kennen die Begegnung mit fremden Menschen und Hunden sowie Fahrten im Auto.“ Stubenrein seien die Welpen in diesem Alter noch nicht, dafür müssten sie etwa drei Monate alt werden.

In den vergangenen Wochen haben Karin Stöcker und Arndt Weber etwa dreieinhalb Stunden täglich für die Betreuung der Welpen aufgebracht, schätzt das Züchter-Paar ein: „Allein nur für den Hundekram haben wir eine zweite Waschmaschine, und die lief zuletzt täglich“, erzählen Karin Stöcker und Arndt Weber: „Unsere Welpen sollten halt nicht einfach nur in einer Pferdebox größer werden, sondern ihre Umwelt kennen lernen. Das war für uns ein Riesen-Spaß und eine Freude.