Corona-Ticker : Jetzt 56 Tote im Kreis Mettmann

Langenfeld/Monheim Zum Wochenbeginn meldet das Kreisgesundheitsamt drei weitere Todesfälle: ein 77 Jahre alter Langenfelder sowie zwei 88 und 96 Jahre alte Velberterinnen haben die Infektion mit dem Coronavirus nicht überlebt.

Insgesamt gibt es damit im Kreis Mettmann bislang 56 Corona-Tote. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 236 Covid-19-Kranke, davon wohnen in Langenfeld 17 und in Monheim 18; außerdem in Erkrath 10, in Haan 8, in Heiligenhaus 11, in Hilden 21, in Mettmann 28, in Ratingen 37, in Velbert 56 und in Wülfrath 30. Insgesamt 526 Menschen gelten im Kreis Mettmann inzwischen als genesen. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass darüber hinaus zahlreiche nicht getestete und unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.