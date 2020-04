Unfall in Herongen : 60-jährige Rollerfahrerin schwer verletzt

Straelen-Herongen Bei einem Abbiegeunfall auf der Niederdorfer Straße in Herongen wurde am Montag eine 60 Jahre alte Rollerfahrerin aus Kamp-Lintfort schwer verletzt.

Am Montag ist es gegen 12 Uhr auf der Niederdorfer Straße in Herongen zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 48-Jährige Frau aus Straelen fuhr mit ihrem Daimler die Niederdorfer Straße in Richtung Niederlande und wollte von dort nach Links in die Veilingstraße abbiegen.