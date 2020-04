150 Jahre Michael-Schule Geldern : „Die Schule gehört zum Gelderner Stadtbild fest dazu“

Schulleiterin Karin Bachmann. Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern Seit 2003 ist Karin Bachmann an der Michael-Schule, seit 2009 ist sie die Schulleiterin. Im Interview erzählt sie, was Schüler und Kollegium für die große Jubiläumsfeier geplant hatten und was für sie das Besondere an der Michael-Schule ist.

Sie hatten für heute eigentlich einen großen Festakt an der Schule geplant. Wie weh tut die Absage?

KARIN BACHMANN Es ist schon traurig, wir hatten eine große Feier auf dem Schulhof geplant, jede Klasse hätte etwas aufgeführt, wir Lehrer wollten ein Medley präsentieren, die Schule wäre toll geschmückt gewesen. Wir wollten viele Ehemalige, Eltern und Vertreter aus der Politik einladen, um mit uns zu feiern.

Wird die Feier denn nachgeholt?

BACHMANN Ja, sie wird nur verschoben. Auf welchen Termin, ist aber noch unklar. Wir haben aber schon gesagt, dass man auch das 151. Jahr des Bestehens gut feiern könnte.

Was ist denn für Sie das Besondere an der Michael-Schule?