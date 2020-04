Monheim Maternuskapelle : Haus Bürgel: Alte Glocke gibt Rätsel auf

Lucas Risse dankt dem Spender der Glocke, Siegfried Schulte (vorne), dass er dieses historische Zeugnis zurückgegeben hat. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Maternuskapelle im Hof des ehemaligen Römerkastells ist 1916 abgerissen worden. Dort könnte das Fundstück geläutet haben. Auf den Inventarlisten von Haus Bürgel ist sie indes nicht verzeichnet.

Siegfried Schulte stammt aus einer Unternehmerfamilie. Sein Vater hat auf Haus Bürgel schon Landmaschinen repariert. Geld hat er dafür damals nicht genommen, sondern Naturalien in Form von Lebensmittel bekommen. „Denn das Geld war damals nichts wert“, sagt Schulte, der nach dem Zweiten Weltkrieg den Kontakt zu dem ehemaligen Pächter von Haus Bürgel gepflegt hat: zu Richard Esser. In den sechziger Jahren, so erzählt Schulte, habe Esser ihm die Glocke überlassen. Sie war im Schweinestall gelagert. „Das alte Ding hat mal in einem Turm gehangen“, hieß es damals. Schulte hat die Glocke mitgenommen, mit der Auflage, sie nicht in den Schrott zu geben.

Jetzt hat er das schwere Stück aus dickem Metall wieder zurückgebracht. „Es ist gut, dass die Glocke zurückgekehrt ist“, sagt Herbert Reuter, der heutige Pächter von Haus Bürgel. Noch weiß keiner genau, wo die Glocke einmal gehangen haben könnte. Es gibt keinen Stempel einer Gießerei. Die Glocke hat einen Riss und zwei Löcher, vermutlich Einschusslöcher. Geläutet hat sie deshalb lange nicht mehr. Dennoch: „Wenn sie in einem Turm gehangen haben soll, dann kommt doch nur die Maternuskapelle in Frage“, vermutet Wolfgang Keil, der in Urdenbach historische Führungen anbietet und den Kontakt von Schulte zu Herbert Reuter hergestellt hat.

Info Das Römerkastell und die Kapelle Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba) Eigentümer Haus Bürgel befindet sich seit 1989 im Eigentum der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. Verwaltet wird das Anwesen durch die Gemeinnützige Haus Bürgel Betriebs gGmbH. Ziel ist die Erhaltung und die sachgerechte Nutzung von Haus Bürgel.

Reuter, der nicht nur die Kaltblutzucht auf Haus Bürgel betreibt, sondern auch als Schreiner in der Dombauhütte Köln arbeitet, will jetzt einen Spezialisten aus dem Erzbistum zu Rate ziehen, um etwas über das Alter der Glocke und die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde herausfinden. Lucas Risse, Vorsitzender des Fördervereins von Haus Bürgel, hat dem Spender ebenfalls gedankt und will den Landschaftsverband Rheinland einschalten und dort eruieren, ob die Glocke tatsächlich in der Maternuskapelle gehangen haben könnte.