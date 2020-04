Maskenpflicht ab Montag : Wo es Mundschutz im Gelderland zu kaufen gibt

Ab Montag werden die Masken auch in NRW beim Einkaufen Pflicht. Foto: dpa

Gelderland Wer noch einen Mund-Nasen-Schutz braucht, muss diesen nicht im Internet bestellen. Eine Auswahl von Händlern aus dem Gelderland. Auch in den Apotheken der Region sind Exemplare zu bekommen.

Von Verena Kensbock, Volker Himmelberg und Sebastian Latzel

Ab Montag gilt in Geschäften, Bussen und Bahnen Maskenpflicht. Wer noch keinen Mund-Nasen-Schutz hat, kann noch vor Ort fündig werden.

Geldern Der Karnevalsverein KKG Geldern stellt Schutzmasken in Heimarbeit her und gibt sie gegen eine Vereinsspende ab. Anfragen per E-Mail über info@kkg-geldern.de. Folgende Geschäfte führen außerdem Mund-Nasen-Schutz: Wolfgang van den Brand, Berufsbekleidung, Hartstraße 4 bis 6, www.vandenbrand.de; Farben Fischer, Marktweg 15, www.fischer-farben.de; Merulin Gartenbauservice, Florastraße 2 bis 6, www.merulin.de; Bücherkoffer Derrix, Issumer Straße 63, buecherkoffer@t-online.de, Sport Treff Bloemen, Friedrich-Spee-Straße 5, Infos unter 0172 2574213, E-Mail info@sport-bloemen.de.

Auch die Gelderner Firma „Reprografix“ hat Masken in ihr Sortiment aufgenommen. Das Besondere: Die Masken sind bunt, kreativ. Kunden können eigene Motive gestalten. Alle Infos unter www.textilhandel.de oder Telefon 02831 935050.

Straelen Selbst genähte Masken gibt es in Straelen zum Beispiel bei „Textil Daamen“, Venloer Straße 15, und in der Adler-Apotheke, Klosterstraße 13. Die Mitarbeiter der Apotheke informieren über Facebook, wenn die Masken vergriffen sind. Die Masken stammen von den Mitgliedern der Facebookgruppe „Behelfsmundmaske nähen in Straelen“. Der Erlös ist für einen guten Zweck.

Auch die städtische Jugendarbeit widmet sich dem Nähen von Masken. Die Schutzmasken gehen kostenlos an Kinder, Jugendliche und Bedürftige. Zusätzlich informieren die Mitarbeiter der Jugendarbeit, wie die Masken selbst hergestellt werden können und suchen noch weitere Helfer. Auch Stoffspenden werden angenommen. Kontakt unter Telefon 02834 982602, E-Mail biedermann@sks-strawa.de oder unter www.jugendcafe-straelen.de.

Kevelaer Die Kevelaerer Werbeagentur „Red Baron“ hat eine eigene Maske entwickelt. Sie stellt nun, wo sonst Logos auf Berufsbekleidung, wiederverwendbaren Mundschutz her. Infos und Bestellung unter www.community-maske24.de. Im Geschäft „Stoffqult“ in der Bussmannstraße ist die Nachfrage nach Masken aktuell riesig. Bestellungen werden aber erst ab der nächsten Woche wieder angenommen. Wer selber nähen will, bekommt hier außerdem die passenden Stoffe.

Weeze Im Schuhhaus Bauer am Cyriakusplatz gibt es Masken gegen eine Spende von mindestens 1,50 Euro. Das Geld ist zur Unterstützung von Erzbischof Laurent Lompo im Niger bestimmt.

Issum Nachdem die Maskenpflicht beschlossen wurde, klingelte im Issumer Rathaus das Telefon öfters als in den vergangenen Tagen. Bürger fragten nach, wo sie Mund- und Nasenmasken abholen könnten. Clemens Brüx, Bürgermeister der Gemeinde Issum, stellt allerdings klar: „Bei der Ausrüstung mit Masken ist jeder Bürger für sich selbst verantwortlich. Wir haben keine zentrale Abgabestelle in der Gemeinde.“ Mit Masken ausgestattet werden allerdings die Mitarbeiter der Issumer Gemeindeverwaltung.

Maßgeschneiderte Stoffmasken bietet das Geschäft Miss Mara in Issum an. Über die Homepage und Facebook werden Anfragen entgegengenommen. Es können Stoffmuster ausgesucht werden. Zusammengearbeitet wird mit dem Unternehmen Befeni, das sonst maßgeschneiderte Blusen und Hemden fertigt. Die waschbaren Masken kosten 11,90 Euro plus Porto, die Lieferzeit betrage eine Woche, sagt Sylvia Hubert-Neeven. Die Kunden werden informiert, wenn die fertigen Masken da sind.