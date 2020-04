Feuer in Kerken und Weeze : Immer häufiger brennt es im Wald

Die Feuerwehr aus Kerken löschte den Schwelbrand am frühen Morgen. Foto: Schulmann

Gelderland Die anhaltende Trockenheit hat dafür gesorgt, dass es auch im Gelderland verstärkt zu Feuern kommt. In Kerken gab es jetzt einen Schwelbrand, in Weeze hatten Unbekannte im Wald ein Lagerfeuer angezündet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel und Michael Klatt

Um 3 Uhr morgens stiegen am Freitag wieder 60 Feuerwehrleute aus dem Kreis Kleve in ihre Fahrzeuge und machten sich auf den Weg nach Niederkrüchten. Dort kämpfen die Einsatzkräfte immer noch mit einem Waldbrand. Der Wind sorgt dafür, dass immer wieder Feuer aufflammen.

Die anhaltende Trockenheit hat dafür gesorgt, dass die Waldbrandgefahr steigt. Die zweithöchste Stufe ist inzwischen bereits erreicht, und auch im Gelderland müssen die Feuerwehren jetzt immer öfter ausrücken. Die Feuerwehr Kerken hat in den frühen Morgenstunden am Freitag einen Schwelbrand im Wald bekämpft. Ein Autofahrer hatte in der Nacht aus der Ferne Flammen gesehen und glücklicherweise die Feuerwehr verständigt.

In Weeze zündeten Unbekannte ein Lagerfeuer im Wald an. Foto: ja/Gemeinde Weeze

Info Es drohen deftige Geldstrafen Regelung Im Landesforstgesetz NRW stehen Regelungen, um einen Waldbrand zu vermeiden. Dazu gehört auch, dass im Wald und bis zu 100 Meter entfernt davon weder gegrillt noch ein Feuer entfacht werden darf.



Strafen Das Gesetz sieht Geld­strafen von bis zu 25.000 Euro vor, wenn jemand im Wald raucht oder glimmende Gegenstände fallen lässt. Schließlich geht vom Feuer im Wald gerade bei Trockenheit eine echte Gefahr aus.

Diese musste laut Einsatzleiter Klaus van Loon den Brandort erst einmal suchen. „Es gab nur wenig Feuerschein, da hat der Autofahrer gut aufgepasst“, so Kerkens Feuerwehr-Chef. In einem Waldstück abseits der L 140 zwischen dem Eyller See und Wachtendonk wurde der Schwelbrand schließlich entdeckt. Betroffen war eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern, 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Per Pendelverkehr wurde das Löschwasser an den Einsatzort transportiert. „Ein Fahrzeug dient als Pumpe, die übrigen Löschfahrzeuge beliefern es“, beschrieb van Loon das Prinzip. Zusätzlich wurde der Tanksattelzug eines Lohnunternehmers herangezogen. Nach rund dreieinhalb Stunden war der Brand gelöscht und der Einsatz beendet. Die Brandursache ist unklar.

Auch die Weezer Feuerwehr musste schon ein gefährliches Feuer im Waldgebiet löschen. Hier hatten Unbekannte in der Einflugschneise des Flughafens ein Lagerfeuer angezündet. Auch hier sah glücklicherweise ein Passant den Feuerschein und alarmierte die Feuerwehr. Der Löschzug Wemb rückte aus und konnte das Feuer schnell löschen. Die Holzbalken qualmten noch, als die Feuerwehrleute eintrafen, die Verursacher hatten sich allerdings bereits aus dem Staub gemacht. Sie haben vermutlich dort gemütlich gesessen, denn um die verkohlten Holzreste lag Müll herum. Ordnungsamtsleiter Georg Koenen kann über so viel Gedankenlosigkeit nur den Kopf schütteln. „Das hätte richtig gefährlich werden können“, sagt er. Koenen appelliert daher genau wie der Weezer Feuerwehr-Chef Michael Winthuis eindringlich an alle Waldbesucher, sich an die Vorschriften und Hinweise des Landesbetriebes Wald und Holz zum Schutz vor Waldbränden zu halten. Schon das Parken von Autos an unbefestigten Flächen könne Brände verursachen. Denn immer wieder komme es vor, dass trockenes Gras durch den heißen Motor in Flammen aufgeht. „Die Wälder sind sehr trocken, kleine Funken können verheerenden Schaden anrichten“, so Wint­huis. Auf keinen Fall sollte im Wald geraucht werden, offenes Feuer sei ohnehin tabu. Er bittet auch darum, die Waldzufahrten für Rettungsfahrzeuge freizuhalten, damit die Feuerwehrleute beim Brand schnell zum Einsatzort kommen können.

Georg Koenen weist darauf hin, dass in den Wäldern unabhängig von der Gefahrenstufe immer ein Rauch- und Feuerverbot besteht. Kreisfeuerwehr-Chef Reiner Gilles rechnet nicht damit, dass sich an der Waldbrandgefahr in nächster Zeit etwas ändert. „Solange wir keine andere Wetterlage bekommen, wird es weiter gefährlich bleiben“, sagt er. Schon lange habe es nicht mehr geregnet, schlimm sei auch der Wind, der Böden und Wälder zusätzlich austrockne. „Wir wären alle froh, wenn mal Regen kommen würde“, sagt er.