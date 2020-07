Kommunalwahl 2020 : Issums Grüne für Kinder-Teilhabe

Issum Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit sollen das Handeln der Gemeinde Issum bestimmen, wenn es nach der Meinung der Grünen geht. Sie haben die weltweiten Probleme im Blick wie Verknappung der Ressourcen, aber auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Wer sich über die Ziele der Grünen in Issum informieren will, kann das ab sofort im Internet tun. Laut Mitteilung des Ortsverbands ist das Programm zur Kommunalwahl am 13. September online.