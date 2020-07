Auf dem Ostwall-Friedhof : Straelens neues Trauerhaus eingeweiht

Straelen Ein Jahr lang wurde daran gebaut, jetzt wurde es eingeweiht: Das neue Trauerhaus am Friedhof am Ostwall. Wegen der Corona-Krise fand die Einweihung im kleinen Kreis statt.

Nach knapp einjähriger Bauzeit wurde das neue Gebäude in einem modernen, architektonisch außergewöhnlichen Design errichtet. „Mit dem Bau des neuen Trauerhauses ist es in Straelen gelungen, einen würdevollen Ort zum Trauern und Abschied nehmen für die Angehörigen zu gestalten“, erklärt Bürgermeister Linßen. „Es ist uns als Verwaltung gelungen, gemeinsam mit der Politik und in Abstimmung mit den Kirchen einen ganz besonderen Ort zu schaffen.“

Bei der Konzeption des Innenraums stand der Anspruch im Vordergrund, viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Zeremonien zu schaffen. Eine gute Beschallungsanlage, dimmbare Beleuchtung und ein fest installierter Beamer an der Decke machen die zeitgemäße technische Ausstattung aus. Über den Beamer kann die Trauerfeier mit religiöser Symbolik, Sinn- oder Bibelsprüchen und Bildeinblendungen begleitet werden. Das Abspielen von Musik ist ebenso möglich wie die Begleitung der Trauerfeier durch Orgelmusik. In den Boden wurde eine Induktionsschleife eingelassen, die Bürgern mit den entsprechenden Hörgeräten eine bessere Kommunikation und Teilhabe an der Trauerfeier ermöglicht. Temperiert wird das Trauerhaus durch eine Fußbodenheizung, die von einer neuen Heizzentrale in der Leichenhalle mit Wärme versorgt wird.