Europäisches Übersetzerkollegium in Straelen : Der Traum von Nam Hui Kim

Übersetzerin Nam Hui Kim schaut aus der Tür des Europäischen Übersetzer-Kollegiums. So eine Einrichtung wie in Straelen schwebt ihr auch in ihrer Heimat Südkorea vor. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Die Übersetzerin aus Südkorea möchte in ihrer Heimat ein Übersetzerkollegium gründen. Ganz so wie das in Straelen. Dort beschäftigt sich die 48-Jährige derzeit als „Translator in Residence“ unter anderem mit Grimms Märchen.