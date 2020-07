Für den Tourismus am Niederrhein : Issum soll Wohnmobilstellplatz bekommen

Seit 2005 betreibt Theo Dammertz den Wohnmobilpark Hexenland in Sevelen. Ob sich für Issum auch ein Betreiber findet? Foto: Bianca Mokwa

Issum Nach der Corona-Pause boomt der Wohnmobilpark von Theo Dammertz in Sevelen. Die Politik wünscht sich das auch für Issum selbst. Der Antrag der FDP dazu ist elf Jahre alt. Fraktionsvorsitzende Brigitte Viefers gibt nicht auf.

Im aktuellen Wahlprogramm zur Kommunalwahl schreibt die Issumer SPD, dass sie die Schaffung eines Wohnmobilstellplatzes auch für die Ortschaft Issum befürwortet. „Nach der Erfolgsgeschichte des Sevelener Wohnmobilstellplatzes haben wir gedacht, das ist auch eine Sache für Issum“, erklärt der SPD-Fraktionsvorsitzende Theo Lehmkuhl. Damit habe man sich entschlossen, die FDP zu unterstützen, denn die brachte die Idee aufs Tapet.

Neu ist die Idee indes nicht, der erste Vorstoß ist elf Jahre alt. „Ja, an dem Loch bohren wir schon länger“, sagt die FDP-Fraktionsvorsitzende Brigitte Viefers. Möglichkeiten, das auch in die Tat umzusetzen, zumindest was die Fläche angeht, sieht sie durchaus. Denkbar wäre die Ecke Waldstraße/Pappelstraße, wo der neue Spielplatz gebaut wird. Wo ganz früher einmal ein Minigolfplatz war, wäre auch noch Platz für Wohnmobilstellplätze. Angesichts der guten Übernachtungszahlen und der immer mehr favorisierten Reisen mit dem Wohnmobil sollte die Gemeinde mit auf den Zug aufspringen. „Radfahren, Reiten, Schwimmen, unsere Gemeinde bietet einfach das Potenzial für Freizeitgäste“, sagt Viefers. Die Chancen, die der Tourismus am Niederrhein biete, sollte man nutzen. Und: „Es wäre schön, wenn uns andere unterstützen.“

Die Stimmen der SPD hat die FDP schonmal, aber auch der CDU. „Auf jeden Fall wollen wir das unterstützen“, sagt Fraktionsvorsitzender Gerd Stenmans von der CDU. Seine mögliche Idee für einen Stellplatz: an der Kevelaerer Straße, entlang des Sportplatzes, wo auch schon ein Stück für den Bürgerwald angedacht war. Oder: in Verlängerung zum Gewerbegebiet in der Nähe des Regenrückhaltebeckens. Allerdings sei das auch immer eine Frage der Erschließung, und ein Betreiber müsse sich finden, sagt Stenmans.