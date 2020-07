Straelen : Freie Wähler Straelen für mehr Transparenz

Straelen Die Freien Wähler hoffen darauf, dass mit der Kommunalwahl die absolute Mehrheit der CDU im Stadtrat von Straelen endet. Dann sollen die Bürger mehr Einblicke bekommen.

Auch die Niederschriften aus dem Rat und den Ausschusssitzungen müssen so verfasst sein, dass auch ein außenstehender Bürger, der an den Sitzungen nicht teilnehmen konnte, nicht nur das Ergebnis nachlesen, sondern vor allem auch die Argumente der einzelnen Fraktionen nachvollziehen kann. Unter Umständen sei es dann notwendig, die Sitzungen aufzuzeichnen, um so mehr Informationen in die Niederschriften zu bekommen. Die Abstimmungsergebnisse müssten so formuliert werden, dass diese für den Bürger verständlich sind und nicht durch doppelte Verneinungen zu Verwirrungen führen. Die Freien Wähler halten im Gegensatz zur CDU seit jeher ihre Fraktionssitzungen öffentlich ab. „Wir wollen offene und transparente Politik und keine Politik im Hinterzimmer einer Fraktion“, so der Fraktionsvorsitzende Michael Traurig. Und der stellvertretende Vereinsvorsitzende Christian Gier ergänzt: „Nur so können wir im Übrigen auch allen Gerüchten und Desinformationen entgegenwirken, die es in den letzten Jahren immer wieder gegeben hat.“