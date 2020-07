Kriminalität am Niederrhein : Strippenzieher bedroht gescheiterte Drogenkuriere

Haschisch fand die Polizei bei der Kontrolle am Grenzübergang in Straelen. Foto: Polizei Kleve

Straelen/Kleve Vor dem Landgericht in Kleve saßen zwei Männer wegen einer gescheiterten Drogenkurierfahrt auf der Anklagebank. Die Tag ereignete sich im August 2019 auf der Autobahn 40 bei Straelen.

Von Jens Helmus

Es ist Freitagabend, Ende August 2019, 22.40 Uhr: Zwei Bundespolizisten halten am Grenzübergang der A40 in Strae­len nach verdächtigen Fahrzeugen Ausschau. Ein Kölner Pkw nähert sich, hinter dem Steuer sitzt ein älterer Herr. Er ist alleine im Fahrzeug. Die Beamten winken das Fahrzeug aus dem Verkehr, fragen den Fahrer, wo er herkomme. Er sei in den Niederlanden gewesen, habe dort seine Enkelkinder besucht, erklärt er. Er wirkt nervös, Hände und Lippen zittern. Die Beamten schauen genauer nach – und werden fündig: In einer Stofftasche im Fußraum finden sie Haschisch, zu Platten zusammengepresst. Gesamtgewicht: 5,78 Kilogramm.

Im April wird der 61-jährige Fahrer am Klever Landgericht zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Damit endet die Geschichte aber nicht. Zum einen hat der Fahrer Revision eingelegt. Zum anderen – und das zieht den eigentlichen Rattenschwanz dieser Kurierfahrt nach sich: Er hat Angaben dazu gemacht, wie es überhaupt dazu gekommen ist.

Montag, drei Monate nach dem Prozess, wieder im Klever Landgericht: Wieder geht es um die gescheiterte Kurierfahrt, aber auf der Anklagebank sitzen zwei andere Männer. 32 und 44 Jahre, beide aus Köln. Sie haben nicht in dem Kölner Pkw gesessen, der von der Bundespolizei kontrolliert wurde. Aber sie waren laut Anklage beteiligt.

Der 44-jährige Angeklagte ist ein Angestellter des Kuriers gewesen. Er soll – und das räumt er auch ein – seinem Chef erzählt haben, dass ein Bekannter (der 32-Jährige) jemanden kennt, der einen Drogenkurier sucht. Der Chef hat Geldnot, zeigt Interesse, und die Kurierfahrt kommt zustande. Strippenzieher ist der Bekannte des Bekannten des Angestellten, ein Mann mit türkischem Namen, der sehr ungemütlich reagierte, als er erfuhr, dass seine Haschischplatten von der Bundespolizei sichergestellt wurden. Er bedrohte seinen 32-jährigen Bekannten, den 44-Jährigen und auch den glücklosen Kurier. Erst tauchte er an deren Wohnanschriften auf, am Ende versammelte er das Trio auf einem Schulhof in Chorweiler. Die Atmosphäre: bedrohlich. Die Angeklagten berichten von Gewalt. Der Strippenzieher hatte Verstärkung zur Ansprache mitgebracht. 30.000 Euro wurden gefordert – als Ersatz für das verlorene Haschisch.