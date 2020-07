Treffen im Rathaus Straelen : Austausch über deutsch-niederländische Themen

Straelen Die Euregio Rhein-Maas-Nord fördert auch Sport- und Kulturvereine. Davon profitiert beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr Straelen, die einen Austausch mit einem niederländischen Partner organisieren möchte.

Der Bürgermeister wünscht sich außerdem bessere Lösungen für die Unterbringung von Saisonarbeitern, die in den Niederlanden arbeiten, aber in Deutschland wohnen. „Wir hatten bereits einen Austausch mit der Gemeinde Horst aan de Maas. In den Niederlanden gibt es in Bezug auf die Wohnsituation von Zeitarbeitern höhere Vorgaben als in Deutschland. „Die Corona-Krise hat der Öffentlichkeit immer deutlicher vor Augen geführt, dass die Menschen angemessen untergebracht werden sollten”, so Linßen. Maike Hajjoubi betonte die Möglichkeit für Grenzpendler, sich beim Grenz-Info-Punkt der Euregio Rhein-Maas-Nord zu informieren. Unter anderem bietet die Arbeitsagentur UWV in Venlo monatlich eine deutschsprachige Sprechstunde an. Grenzpendler können sich dazu und über weitere Beratungsangebote auch auf im Internet unter https://grenzinfo.eu informieren. Am Ende des Treffens mit der Euregio gab es gute Nachrichten zur EU-Förderung für Sport- und Kulturvereine. Davon profitiert auch die Freiwillige Feuerwehr, die einen Austausch mit einem niederländischen Partner organisieren möchte. „Über die Euregio können bis zu 1000 Euro für Mini-Projekte beantragt werden“, so Maike Hajjoubi.