Klarer Sieg bei der Stichwahl : Paul Hoene gewinnt in Wachtendonk

Gelassener Wahlsieger: Der neue Bürgermeister Paul Hoene im Kreise von Freunden und seiner Frau Simone mit Emily und Luisa am Sonntagabend an der Niers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk Paul Hoene ist der neue Bürgermeister von Wachtendonk. In der Stichwahl am Sonntag setzte sich der Kandidat des Wachtendonker Bürgervereins WBV deutlich mit 63,8 zu 36,2 Prozent gegen Alexander Pasch (parteilos/CDU) durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Paul Hoene, ober wie es auf dem Wahlschein hieß, Paul Walter Hoene, ist der neue Bürgermeister von Wachtendonk. In der Stichwahl am Sonntag setzte sich der Kandidat des Vereins deutlich mit 63,8 zu 36,2 Prozent gegen Alexander Pasch durch. In absoluten Zahlen sind das 2170 Stimmen gegenüber 1231 Stimmen. Vor 14 Tagen hatte der parteilose Pasch als Kandidat der CDU noch mit 1494 Stimmen (37,36 %) zu 1148 (28,71 %) vorne gelegen.

In Wankum wurde deutlich schneller gezählt als in Wachtendonk. Um 18.27 gab es das erste Ergebnis aus der Grundschule. Und schon da bahnte sich die Entwicklung an: 68 Prozent der Stimmen gingen an Hoene. Um 18.56 war Wankum komplett ausgezählt. Pasch legte leicht auf nun 39,8 Prozent zu, Hoene siegte in Wankum mit klaren 60 Prozent.

In Wachtendonk dauerte es bis 19.09 Uhr, ehe das erste Ergebnis gemeldet wurde. Und auch hier lag Hoene mit 65 Prozent kalr vorne. Das vorläufige Endergebnis um 19.50 brachte dann ein klares Ergebnis. Während Pasch kaum Stimmen dazu gewinnen konnte, sprachen nun viele Wähler, die vor 14 Tagen noch einen anderen Kandidaten angekreuzt hatten, für Paul Hoene aus. Die Wahlbeteiligung lag mit 50,4 Prozent fast zehn Prozentpunkte unter dem ersten Kommunalwahl-Sonntag, an dem auch noch Rat und Kreistag gewählt wurden.

Hoene erlebte den Wahlabend mit seiner Familie und Freunden zuhause an der Niers. Dass es sein Abend wird, war ihm schon nach den ersten Ergebnissen aus Wankum bewusst. „Da lief es vor 14 Tagen noch schlechter für mich. Nachdem Wankum durch war, war mir klar, dass heute nichts mehr schiefgehen wird.“ Ein Jahr habe er in seinen Wahlkampf investiert und stets gehofft, dass es klappen wird. Und bevor das Gespräch endet, zeigt er, dass er schon Politikprofi ist. „Ich möchte noch meinen Wählerinnen und Wählern danken“, sagt er, und verspricht, dass in ihn gesetzte Vertrauen zu erfüllen. Nach kleiner Runde am Sonntag wolle er den Erfolg bei Gelegenheit auch noch groß feiern.

Alexander Pasch erlebte den Abend ebenfalls in kleiner Runde. „Der emotionale Wahlkampf hat gewonnen“, kommentierte er das Ergebnis. Er sei naturgemäß enttäuscht und hoffe nun, dass „in der Verwaltung das richtige passiert“.