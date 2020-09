Neuwahlen beim VVK : Veerter Narren verschieben die Session um ein Jahr

Veert Veert verschiebt die Karnevals-Session um ein Jahr Wer die Veerter Karnevalisten und vor allem Präsident Hans „Hammer“ Kubon kennt, der weiß, dass Aufgeben oder Absagen für ihn nicht in Frage kommt. Trotzdem war ihm und allen Vereinsmitgliedern und Gästen der Jahreshauptversammlung klar, dass es keine Karnevalssession 2020/2021 geben kann.

Trotzdem bleibt man aktiv, was sich nicht zuletzt im Bericht der Tanzgarden niederschlug. Aus der Minigarde ist zwischenzeitlich eine Elfengarde geworden, die Tanzengel, die Gardesternchen, die TSG No Limit und die New Generation halten zusammen, obwohl es wohl eher keine Auftritte geben wird. Prinzessin Elke I. stellt sich schon mal darauf ein, dass ihre Session um ein Jahr verlängert wird. Hans Kubon stellt fest „Das Programm der Sitzung war fast komplett. Die Orden, Plakate, und Ankündigungstafeln sind fertig und auch die jährliche Karnevalszeitung wird als Corona-Edition erscheinen. Darin werden wir uns bei allen bisherigen Sponsoren bedankten und so, wie man es in Veert gewohnt ist, einen Rückblick auf die letzte Session und das letzte Jahr präsentieren.“ Und das hatte es wahrlich in sich, wie man den Geschäftsberichten entnehmen konnte. Die Session von Prinzessin Elke mit ihrer Blumengarde, der Prinzessinnenbiwak, die Veerter Sitzung, der Karnevalszug, die Veerter Kirmes, die erstmalige Mitorganisation des Gelderner Oktoberfestes mit Radio Niederrhein und die erfolgreichen Auftritte der Tanzgarden, auch bei Turnieren gehören ebenfalls dazu, wie die Aktionen der kölsche Tön, die den VVK auf der Grünen Woche in Berlin repräsentierten und zuletzt zum Beginn der Corona Pandemie mit starker Hilfe aus dem Dorf kräftig die Gelderner Tafel unterstützten.