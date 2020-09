Kostenpflichtiger Inhalt: Brauchtum in Neuss : Karnevalisten planen einzelne Höhepunkte

Die Neusser Karnevalisten wollen ihren Hoppeditz alias Dieter Braukmann in der anstehenden Session trotz der Corona-Pandemie erwachen lassen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Der Karnevalsausschuss will mit Hoppeditz-Erwachen, Prinzenproklamation und anderen Ideen Akzente setzen, auch wenn Straßenkarneval und Kappeszug ausfallen. In Holzheim und in Grefrath wurden alle Termine abgesagt.