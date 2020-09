Feierstunde für Christel Stibi-Bergmann und Margret Michels : 40 Jahre im Einsatz für Gelderns Senioren

Mit einer Feierstunde wurden Dr. Christel Stibi-Bergmann und Margret Michels verabschiedet. Foto: Heinz Spütz

GELDERN Es begann in Haus Burgeck: Dr. Christel Stibi-Bergmann und Margret Michels prägten lange die Altentagesstätte. In einer Feierstunde bedankten sich viele Weggefährten für das Engagement.

Von Monika Kriegel

Sie seien ein „eingeschworenes Team“, sagen Dr. Christel Stibi-Bergmann und Margret Michels augenzwinkernd. Wobei jeder seine eigene Aufgabe pflegte. Die Gelderner Urgesteine kennen sich von Kindesbeinen an und waren sich zeitlebens jeweils in unterschiedlichen Funktionen gesellschaftlich in der Herzogstadt verbunden. Eine wesentliche Ära ihres gemeinschaftlichen Engagements wurde jetzt abgeschlossen. Knapp vier Jahrzehnte prägten Stibi-Bergmann und Michels die Altentagesstätte mit dem Mittagstisch und dem Nachmittagskaffee der katholischen Kirchengemeinde. In einer Feierstunde bedankten sich viele Weggefährten für das Engagement.

Ganz zu Anfang, noch im Haus Burgeck und dreimal pro Woche, ebneten Margret Michels und Christel Stibi-Bergmann den Senioren den Weg, schufen eine regelmäßige Anlaufstelle für Begegnung, Gespräch und kurzweilige Nachmittage bei Spiel, Kaffee und Kuchen. „Später haben wir bemerkt, dass viele mittags allein essen. Daraufhin haben wir in den 90er Jahren den Mittagstisch für Senioren eingeführt“, berichtet Stibi-Bergmann, dass das Mittagessen einen ganz anderen Stellenwert im Tagesablauf von Alleinlebenden bekomme, wenn man sich dazu aus den eigenen vier Wänden bemühe.

Info So geht es mit dem Mittagstisch weiter Name Unter der neuen Bezeichnung „Begegungstreff am Pfarrhaus in Geldern treffen sich Senioren dienstags und donnerstags. Termin Der Mittagstisch ist ab 12 Uhr gedeckt, das Café anschließend von etwa 14 bis 16 Uhr geöffnet. Anmeldung zum Mittagstisch und Fahrdienst unter Telefon 02831 1322930.

Es sei ihr in die Wiege gelegt worden, ein offenes Auge für diejenigen zu haben, denen es nicht gut geht, so die Betriebswirtschaftlerin. Der caritative Gedanke habe sich als Leitfaden durch ihr Leben geführt. Was den Einsatz beider Frauen, vielfach organisatorisch im Hintergrund so einzigartig macht, fasste Pfarrer Arndt Thielen zusammen: „Die innere Antriebsfeder kam von beiden aus dem Glauben heraus. Er wird nicht nur in der christlichen Gemeinschaft gefeiert, sondern auch gelebt. Das habt Ihr getan, das ist gelebte Nächstenliebe.“ Jeder Fisch brauche einen Kopf, und das seien bei dieser Aufgabe die beiden Leiterinnen mit inzwischen 85 und 90 Jahren, gewesen. Er verneige sich mit Hochachtung vor jahrzehntelanger Arbeit.

Wie von Zauberhand war es Margret Michels, die immer alles zur rechten Zeit an den richtigen Ort besorgt und eingekauft hatte. Sie beschreibt, dass sie eine Veränderung bei den Besuchern beobachten durfte: „Sie kommen hierher, vergessen ihre Wehwehchen, weil sie sich mit Gesprächen und beim Spielen ablenken können“, so die zehnfache Großmutter, die sich mit Gymnastik und Bewegung fit hält.