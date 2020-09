Tag der offenen Kirchen in Sevelen : Die Rückkehr der Musik in die Kirche

Corona-bedingt sollte das Konzert eigentlich draußen vor der Kirche stattfinden.Das Wetter spielte am Freitag aber nicht mit. So verteilten sich die 50 Zuhörer im illuminierten Kirchenraum. Foto: Norbert Prümen

SEVELEN Zum Tags der offenen Kirchen fand in der Kirche St. Antonius Sevelen am Freitag ein Bläserkonzert statt. Musiker der evangelischen Kirchengemeinde Geldern und Musikvereins Pont gestalteten das Programm.

Anlässlich des ökumenischen Tags der offenen Kirchen fand auf Einladung der Kirchengemeinde St. Anna Issum-Sevelen in der Kirche St. Antonius Sevelen ein Bläserkonzert statt. „Dieser Tag lädt dazu ein, die geöffneten Türen zu nutzen und die Atmosphäre großartiger Räume voller Geschichte und Leben, voller Mystik und Originalität, voller Gottessuche und Antworten zu erleben“, meinte die Vorsitzende des Pfarreirates Cornelia Graßhoff. Wegen des unsicheren Wetters versammelten sich die Zuhörer mit Abstand und profitierten auch vom illuminierten Kircheninnenraum. Der musikalische Leiter Sebastian Sürgers, der selbst Tuba spielte, nutzte mit sechs Bläsern der evangelischen Kirchengemeinde Geldern die sakrale Atmosphäre im Altarraum. Er hatte ein abwechslungsreiches Programm geistlicher Choräle und weltlicher Stücke zusammengestellt, das er mit „Be still my soul“ von Jean Sibelius begann. Als Erinnerung an seine Kindheit wählte Sürgers das Pommernlied „Wenn in stiller Stunde“ aus. Mit dem irischen Reisesegen „Mögen die Straßen uns zusammenführen“ beendeten die Bläser, die froh waren wieder öffentlich musizieren zu können, ihren Auftritt.