Alle Kinder in Quarantäne : Corona-Fall in Wachtendonk: Kita „Gänseblümchen“ vorerst geschlossen

Das Kreis-Gesundheitsamt meldet einen einem Corona-Indexfall in der Kita „Gänseblümchen“ in Wachtendonk. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Wachtendonk Am Sonntag erhielt das Gesundheitsamt des Kreises Kleve einen Labor-Hinweis zu einem Corona-Indexfall in der Kita „Gänseblümchen“ in Wachtendonk. Nach einem Gespräch mit der Kita-Leitung wurden alle Kinder und Mitarbeitenden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft und müssen somit in Quarantäne.

Es wird kurzfristig umfangreiche Testungen geben.