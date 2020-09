Tatverdächtiger nach kurzer Flucht verhaftet : Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt

Auch ein Polizeihubschrauber war bei der Suche nach dem Tatverdächtigen eingesetzt worden (Themenbild). Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Herongen Messerstecherei in Heronen: Blutig endete ein Streit zwischen zwei Männern aus Litauen am Freitagabend. Einer der Männer griff den anderen mit einem Messer an und verletzte ihn lebensgefährlich. Der Angreifer wurde nach einer kurzen Fahndung festgenommen.

Blutig endete ein Streit zwischen zwei Männern aus Litauen am Freitagabend in Herongen. Einer der Männer griff den anderen mit einem Messer an und verletzte ihn lebensgefährlich. Der Angreifer konnte nach einer kurzen Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, festgenommen werden. Das Polizeipräsidium Krefeld hat eine Mordkommission eingerichtet.

Kurz vor 22 Uhr trafen sich das spätere Opfer, ein 42-jähriger Mann aus Litauen, und ein 37-jähriger Landsmann auf der Bergstraße. Dort kam es aus noch unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung. Der 37-Jährige holte aus seiner Wohnung ein Messer und griff den 42-Jährigen damit an. Er verletzte ihn mit mehreren Stichen, unter anderem im Bereich des Oberkörpers und des Halses. Ein Zeuge hörte die Rufe des Opfers und eilte zu Hilfe. Er informierte die Polizei. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste akut operiert werden.