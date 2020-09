Fußball : TSV Wachtendonk-Wankum gelingt ein Achtungserfolg

Wachtendonk/Wankum Der Landesligist setzt sich in der Heimpartie gegen den SV Scherpenberg überzeugend mit 4:1 durch. Abwehrspieler Gerrit van Dinther trifft doppelt für den Gastgeber.

So spielte Maik Noldes nach 18 Minuten mit einem feinen Pass Markus Müller frei, dessen Schuss die Gäste erst in höchster Not stoppen konnten. Wenig später hatte Scherpenberg zwei gute Einschussmöglichkeiten. In der 27. Minute folgte der Führungstreffer des Neulings nach einem Zuspiel von Maik Noldes auf Markus Müller, der dem Gästeschlussmann den Ball durch die Beine schoss. Nur drei Minuten später leitete ein Eckball den zweiten Treffer ein. Markus Müller legte den Ball auf Gerrit van Dinther auf, der unhaltbar einköpfte.