Fußball : DJK Twisteden überrascht gegen Viktoria Goch

Kevelaer Der Bezirksligist setzt sich mit 3:1 durch. Der Gocher Trainer Daniel Beine kritisiert den Unparteiischen nach zwei Roten Karten gegen sein Team. Der 32-Jährige spricht von der schlechtesten Schiedsrichter-Leistung, die er je gesehen habe.

Der Fußball-Bezirksligist DJK Twisteden feiert einen verdienten 3:1 (1:1)-Sieg in der Heimpartie gegen die klar favorisierte Viktoria auch Goch. Während der Begegnung stand allerdings der Unparteiische Hans-Jürgen Weyers gleich mehrfach im Mittelpunkt des Geschehens. In der ersten Halbzeit verwies er nach einer verbalen Auseinandersetzung zunächst Gochs Co-Trainer Florian Voss mit Gelb-Rot des Feldes (38.). In der Pause zeigte er dann Übungsleiter Daniel Beine die zweite Gelbe Karte. Weitere Platzverweise setzte es nach dem Seitenwechsel. Einen Kommentar des Gochers Jonathan Brilski befand Hans-Jürgen Weyers ebenfalls für rotwürdig (63.). In der 89. Minute stellte er Viktoria-Akteure Kristof Prause nach einem Foulspiel an der Seitenlinie vom Platz.