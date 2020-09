Fußball : GW Vernum weiter mit weißer Weste an der Tabellenspitze

GW Vernum weiter mit weißer Weste an der Tabellenspitze

Kreis Kleve Kreisliga A Gruppe 2: Das Team gewinnt 5:0 gegen Arminia Kapellen-Hamb. Auch der SV Sevelen wird seiner Favoritenrolle beim 3:1 gegen Union Wetten gerecht. GSV Geldern rehabiltiert sich beim 4:2 gegen den SV Herongen.

Eine Halbzeit konnte Union Wetten in der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A dem hochfavorisierten SV Sevelen Paroli bieten. Dann nahm das Spiel seinen erwarteten Lauf. Gastgeber Sevelen schaffte einen 3:1 (1:1)-Sieg. In Halbzeit eins ging die Union durch Christian Tombergs (20.) in Führung, doch Lucas Claus (23.) traf fast postwendend zum Ausgleich.