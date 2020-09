Fußball : Fabio Ribeiro lässt den SV Straelen jubeln

Straelen Der Mittelfeldakteur ist mit seinen beiden Treffern der Matchwinner beim 2:1-Erfolg des Regionalligisten bei der U 23 des FC Schalke 04. Das 2:0 erzielt der Portugiese dabei mit einem Traumtor aus 60 Metern Entfernung.

Glückauf – der SV Straelen hat nach Schichtende auf Schalke den lang ersehnten erste Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga eingefahren. Im Gelsenkirchener Parkstadion gewann der Aufsteiger gegen die Talente der U 23 des FC Schalke 04 knapp mit 2:1 (1:0) und verbesserte sich in der Tabelle um acht Ränge nach oben auf Platz elf. Nach dem Abpfiff durch Schiedsrichter Tobias Severins wussten die Spieler und das gesamte Team, bei wem sie sich zu bedanken hatten – Fabio Ribeiro. Der zuverlässige Defensivspieler war am Samstagnachmittag der Mann für die besonderen Momente und erzielte beide Treffer. „Für mich zählt an erster Stelle der Sieg. Der war verdammt wichtig und längst fällig“, sagte der völlig ausgepumpte Doppel-Torschütze.