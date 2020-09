Kommunalwahl 2020 : SPD-Kandidat Heinrichs gewinnt Stichwahl in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mönchengladbach bekommt einen neuen Oberbürgermeister. Nach Auszählung aller Wahlbezirke lag SPD-Mann Felix Heinrichs deutlich vor CDU-Konkurrent Frank Boss. Das Ergebnis des Abends finden Sie hier.

In der einstigen CDU-Hochburg Mönchengladbach hat ein 31-jähriger SPD-Kandidat den Chefsessel im Rathaus erobert. In der Mönchengladbacher Stichwahl ist Felix Heinrichs (SPD) als klarer Sieger hervorgegangen: Nach Auszählung aller Bezirke kam er auf 74,02 Prozent, Gegner Frank Boss (CDU) auf 25,98 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadt bei 33,06 Prozent. Der bisherige Amtsinhaber Hans Wilhelm Reiners (CDU) war bei der Kommunalwahl nicht mehr angetreten.

Heinrichs ist der jüngste OB in Nordrhein-Westfalen. „Es ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Menschen noch jungen Leuten vertrauen. Dass sie Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten vertrauen, Verantwortung in ihren Städten zu übernehmen. Und das erfüllt mich mit Stolz, aber auch mit Respekt vor dem Amt“, sagte Heinrichs am Sonntagabend im WDR.

Ihre Stimme abgeben durften alle Deutsche und Staatsangehörige der übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Es ist die einzige Wahl, bei der demnach auch einige Unter-18-Jährige abstimmen dürfen. Wer im Rat Bei der Kommunalwahl am 13. September hat die CDU 26 Sitze, die SPD 20 Sitze, die Grünen 16 Sitze, die AfD fünf Sitze, die FDP vier Sitze, die Linke drei Sitze und „Die PARTEI“ 2 Sitze geholt im neuen Stadtrat. Das macht insgesamt 76 Sitze, für die Mehrheit braucht es demnach 39 Sitze im Stadtrat. Die Groko aus CDU und SPD könnte weiter regieren (46 Sitze), Schwarz-Grün (42 Sitze) kann eine Mehrheit bilden, oder aber die SPD arbeitet mit Grünen und FDP (40 Sitze) in einer Ampel oder mit Grünen und den Linken (39 Sitze) in einem Rot-Grün-Rot-Bündnis zusammen. Bisher hat sich niemand festgelegt, die Verhandlungen sind aber im vollen Gange. Alles, was Sie sonst noch zur Stichwahl in Mönchengladbach wissen müssen, lesen Sie hier.