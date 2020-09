Stichwahl in Mönchengladbach : SPD-Bundespolitiker im Wahlkampf mit OB-Kandidat Felix Heinrichs

Mönchengladbach Der SPD-Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans und der Chef der Bundestagsfraktion Rolf Mützenich waren mit dem Bewerber ums Amt des Oberbürgermeisters in der Rheydter Innenstadt unterwegs.

Wenn der Bundesvorsitzende der SPD und der Chef der SPD-Bundestagsfraktion im Abstand von nur wenigen Stunden nach Mönchengladbach kommen, dann muss es um etwas von Bedeutung gehen. Norbert Walter-Borjans und Rolf Mützenich waren in Rheydt, um Felix Heinrichs im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters zu unterstützen. Aufmerksamkeit für den lokalen Kandidaten schaffen, aber auch Volkes Stimme und Probleme der Regierten an der Basis kennenlernen standen auf dem Programm bei einem Rundgang durch die Rheydter Innenstadt und über den Wochenmarkt.

Worum ging es? Mit einem Vorsprung von beinahe acht Prozentpunkten vor seinem CDU-Konkurrenten Frank Boss in der ersten Runde der OB-Wahl geht Felix Heinrichs von der Pole-Position in die finale Stichwahl am Sonntag. Da ist der Besuch von Parteiprominenz keine aussichtsfreie Aktion. Der Mönchengladbacher Kandidat ist aber auch nicht der einzige, der auf diese Weise unterstützt wird. Borjans etwa hatte am Tag seines Besuches in Rheydt noch zwei weitere Visiten bei Stichwahlkandidaten auf dem Tagesprogramm.