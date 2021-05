Viele jüdische Mitbürger fühlen sich nicht sicher : Solidaritätskundgebung für Israel

Mönchengladbach 120 Menschen kamen am Donnerstag zum Adenauerplatz. Die Jüdische Gemeinde fragt: „Sind wir in Deutschland überhaupt noch erwünscht?“

40 Teilnehmer waren angemeldet worden, tatsächlich kamen am Donnerstag 120 Menschen zum Adenauerplatz, um dort mit der Jüdischen Gemeinde und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit an der Kundgebung „Pro Israel und gegen Antisemitismus“ teilzunehmen. Ob eine solche Solidaritätsveranstaltung denn jetzt noch nötig sei, wo ein Waffenstillstand in Nahost beschlossen worden sei, war Leah Floh, Vorsitzende der Jüdischen Gemeinschaft in Mönchengladbach und Viersen, kurz zuvor gefragt worden. Ihre Antwort war eindeutig: „Ja.“ Denn seit der Eskalation zwischen Israel und der Hamas fühlten sich viele jüdische Menschen auch in Deutschland nicht mehr sicher. Das hätten die Demonstrationen vor jüdischen Einrichtungen in einigen deutschen Städten gezeigt, bei denen Teilnehmer Nazi-Parolen skandierten.