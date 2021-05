Arbeitsgruppen im Stadtrat Hamminkeln : Alle gegen die CDU

Der Ratssaal im Rathaus Hamminkeln. Foto: Klaus Nikolei

Hamminkeln SPD, USD, Grüne und FDP wollen in einer gemeinsamen Aktion die Arbeitsgruppen im Rat abschaffen. Die zweite aufsehenerregende Aktion im Hamminkelner Stadtrat in dieser Woche richtet sich gegen die Union. Die hatte den Rat während der Sitzung verlassen. Die CDU will das Müllthema nun am 1. Juli entscheiden.