Frank-Walter Steinmeier : Ein Präsident will es nochmal wissen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärt im Schloss Bellevue, dass er für eine zweiten Amtszeit bereit steht. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier strebt eine zweite Amtszeit an. Die Ankündigung kam überraschend. Der Respekt vor seiner Person ist groß, doch Union und Grüne halten sich bedeckt. Das hat machtpolitische Gründe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Bundespräsident schaut kurz hoch, lächelt leicht - und kommt zur Sache. „Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen“, sagt Frank-Walter Steinmeier am Freitag im Bundespräsidialamt. Er wolle das Land auf dem Weg in die Zukunft begleiten, eine Zukunft nach der Pandemie. Deutschland stehe an einem Wendepunkt und vor großen Herausforderungen. Das Land befreie sich jeden Tag mehr aus der Pandemie. Anderseits habe das zurückliegende Jahr Wunden geschlagen und die Gesellschaft sich „wundgerieben“ im Streit um den richtigen Weg. „Es sind bewegte Zeiten“, sagt der Bundespräsident.

Dann kommt er zu seiner Rolle: Er wolle, dass die Pandemie das Land nicht gespalten zurücklasse, erklärt der 65 Jahre alte Bundespräsident. Die Zukunft werde Deutschland zudem große Leistungen abverlangen, vor allem im Kampf gegen den Klimawandel. Er sei sich im Klaren, dass ein Bundespräsident nicht die politische Richtung vorgebe. Aber er könne Brücken bauen und das wolle er weiterhin tun. Er sehe seine Aufgabe darin, Orientierung zu stiften und Menschen zusammenzuführen. Es ist eine klare Ansage, sein Amt fortführen zu wollen. Zu einem ungewohnten Zeitpunkt.

Am frühen Morgen hatte eine Ankündigung aus dem Bundespräsidialamt für Hektik in der Berliner Politik gesorgt. Ein Statement des Staatsoberhaupts ohne Ankündigung des Themas - da steckt meist etwas Brisantes dahinter.

Und so war es dann auch: Mit Steinmeiers Ankündigung zieht er das Heft des Handelns erstmal an sich. Die Neuwahl des Bundespräsidenten findet im kommenden Februar statt. Steinmeier räumt ein, dass für die Parteien derzeit die Bundestagswahl im September im Vordergrund stehe. Mit seiner Ankündigung wolle er aber bereits jetzt für Transparenz sorgen und „ich freue mich auf ein offenes und ein faires Verfahren“. „Gewissheit gibt es in der Demokratie nicht“, betont er mit Blick auf die künftigen Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung, die das Staatsoberhaupt wählt. Genau dies aber sei „die Stärke der Demokratie“.

Steinmeier hatte am Morgen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gesprochen. Diese bekundete über ihren Sprecher Steffen Seibert „hohen Respekt“ vor der Person und dem Amt des Bundespräsidenten. Die Ankündigung Steinmeiers stehe für sich - mehr Einlassung gibt es aus dem Kanzleramt nicht.

CDU-Chef Armin Laschet spricht von „Respekt vor der Entscheidung“. Es sei gut, dass Steinmeier Klarheit geschaffen habe und die Diskussion über das Amt nicht die Bundestagswahl überschatte. Steinmeier habe ihn am Morgen im persönlichen Gespräch über seine Pläne informiert. Laschet lässt Sympathie für Steinmeier erkennen, der 2017 auch der Kandidat der Union war. Der CDU-Vorsitzende hat auch Sympathie für eine zweite Amtszeit Steinmeiers. Doch er kann sich politisch nicht auf ihn festlegen - wer weiß schließlich, was die Wahl bringt und welche Rücksichten die Union auf einen eventuellen grünen Koalitionspartner nehmen muss.

CSU-Chef Markus Söder sagt in München: „Die Zusammenarbeit mit dem Bundespräsidenten ist sehr gut und vertrauensvoll.“ Er fügt jedoch hinzu: „Aber die Entscheidung und Festlegung steht erst nach der Bundestagswahl an. Das werden CDU und CSU gemeinsam beraten.“

Auch bei den Grünen hält man sich zurück. Die Ankündigung dürfe nicht bedeuten, „dass das Amt des Bundespräsidenten in den Wahlkampf gezogen wird“, schreiben Baerbock und Habeck. Steinmeier fülle „sein Amt mit Weitsicht und Menschlichkeit aus“. Wer aber in der nächsten Amtszeit dem Land als Staatsoberhaupt vorstehe, werde erst „nach der Bundestagswahl entschieden“, betonen Habeck und Baerbock.

Bei der SPD, Steinmeiers politischer Heimat, begrüßt man die Ankündigung in den höchsten Tönen. Steinmeier sei „ein Präsident, der wichtige gesellschaftliche Themen anspricht, der Brücken baut und Wege aufzeigt. Und der viel Respekt in aller Welt genießt und sich breiter Unterstützung in allen Teilen des Landes erfreut“, sagt SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz unserer Redaktion.

Die FDP hatte bereits Steinmeiers Wahl zum Bundespräsidenten im Frühjahr 2017 unterstützt. FDP-Chef Christian Lindner unterstützt die erneute Kandidatur Steinmeiers. „Angesichts der anstehenden politischen Veränderungen wäre Kontinuität an der Staatsspitze ratsam", twittert Lindner. Steinmeier habe sich um den Zusammenhalt in Deutschland verdient gemacht.

Steinmeiers Amtszeit war zunächst geprägt von der Verteidigung und Stärkung der zunehmend unter Druck geratenen parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Es gebe in Deutschland zwar „keinen Grund für Alarmismus“, hatte Steinmeier in seiner Rede nach der Vereidigung erklärt. „Aber ich sage mit Blick auf das, was sich da am Horizont auftut, mit ganz großer Ernsthaftigkeit: Wir müssen über Demokratie nicht nur reden – wir müssen wieder lernen, für sie zu streiten.“

Dann kam Corona - und änderte auch das Leben und Wirken des Bundespräsidenten fundamental. Mehrfach wandte er sich in Video-Botschaften - ein für das deutsche Staatsoberhaupt neues Format - an die Bevölkerung und bat um Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie. Im April richtete Steinmeier einen Gedenkakt für die Verstorbenen in der Corona-Pandemie aus. „Wir sehen die Wunden, die die Pandemie geschlagen hat. Wir gedenken der Verstorbenen. Und wir fühlen mit den Lebenden, die um sie trauern“, sagte er damals. Es war ihm ein Herzensanliegen, der vielen Toten in würdiger Weise zu gedenken.

Und er legt einen Schwerpunkt darauf, Risse in der Gesellschaft zu kitten. Über Streaming-Formate sprach er etwa mit Pflegern, Ärzten, Menschen mit Behinderungen oder Studenten.

Diesen Kontakt zu den Bürgern hätte er gerne wieder - ohne Pandemiebedingungen. Seine Mission der gesellschaftlichen Versöhnung ist seit Corona eine noch gewaltigere Aufgabe geworden. Steinmeier traut sie sich zu.

(mün)