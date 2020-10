Gespräche für mögliche Ratsmehrheit : FDP und Linke waren zu Sondierungen bei der SPD

Mönchengladbach Groko, Schwarz-Grün, Ampel oder Rot-Grün-Rot? Für eine Ratsmehrheit gibt es vier Optionen. Noch zeigen sich alle Beteiligten nach allen Seiten gesprächsbereit.

„Atmosphärisch war es völlig in Ordnung“, sagt FDP-Fraktionschefin Nicole Finger nach dem Treffen. Die Programme hätten im Zentrum gestanden, die Liberalen seien entspannt. „Wir haben keinen Druck, in ein Bündnis zu gehen, wobei wir natürlich gerne mitgestalten“, so Finger, die auch 2009 bei den Verhandlungen zum späteren Ampel-Bündnis dabei war. „Damals ist von Beginn an im Dreierbündnis sondiert worden. Die SPD führt ja jetzt Einzelgespräche.“