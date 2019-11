Berufskolleg Geldern : Barbara Hendricks im Gespräch mit Wirtschaftsgymnasiasten

Barbara Hendricks war zu Gast am Berufskolleg in Geldern. Foto: Wahlkreisbüro Dr. Barbara Hendricks MdB

Geldern Kürzlich besuchte die Kreis Klever SPD-Bundestagsabgeordnete Barbara Hendricks die Jahrgangsstufe zwölf des beruflichen Gymnasiums für Wirtschaft und Verwaltung am Berufskolleg Geldern.

Beim Gegenbesuch in Geldern stellte die Bundestagsabgeordnete sich nun den Fragen der Jugendlichen, die erneut das große Interesse der jüngeren Generation an umwelt- und klimapolitischen Themen widerspiegelten. Die Fragen umfassten ein weites Feld von der „Fridays for Future“-Bewegung über die Co2-Bepreisung, das Verbot von Inlandsflügen bis hin zum Verbot von Plastik. Dabei bewiesen die angehenden Abiturienten eine große Sachkenntnis und zögerten auch nicht, mehrfach nachzuhaken und detailliertere Antworten zu fordern.

Barbara Hendricks: „Ein Verdienst der Bewegung ist, dass die Themen Klima- und Umweltschutz mit Vehemenz in das Bewusstsein der Menschen gebracht wurde und endlich wieder über Politik diskutiert wird. Die Schülerinnen und Schüler sind ein gutes Beispiel dafür.“ Dass auch andere Themen die jungen Leute beschäftigen, zeigte sich an Fragen zum Militäreinsatz der Türkei in Nord-Syrien, zur Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa, zum Brexit und zur EU-Flüchtlingspolitik.