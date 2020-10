Aus den Vereinen des Altbierdorfs am Niederrhein : Wegekreuz restauriert als Mahnzeichen gegen Nazi-Gräuel

Issum Der Heimat- und Verkehrsverein Issum hat das Wegekreuz am Hochwald wieder hergerichtet. Es ist ein wichtiger Erinnerungspunkt in dem Ort.

Aber gibt es auf dem Gebiet des Ortsteils Issum auch Wegkreuze, wie sie häufig in anderen Orten zu sehen sind? Vielen Issumern wird dazu kein Standort einfallen. Dennoch gibt es am Hochwald, an der Waldgrenze zur Leucht, ein Holzkreuz mit Dach und Korpus. Es wurde 1960 von Andreas und Mechthild Hermanns errichtet als sie den Hof an der Hochwalder Straße übernahmen. Andreas und Mechthild Hermanns errichteten dieses Kreuz zur Erinnerung an die Eltern von Andreas Hermanns. Beide Elternteile sind in Konzentrationslagern umgekommen und ohne bekannte Grabstelle als Trauerpunkt geblieben. Vor diesem Hintergrund sieht sich der Heimat- und Verkehrsverein Issum veranlasst, die Renovierung und Erhaltung der nun 60 Jahre alten Erinnerung an die Gräueltaten der Nationalsozialisten zu organisieren.