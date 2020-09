Stadt unterzeichnet Vertrag : Straelener Flächen besser nutzen

Straelen Straelen nimmt am Programm „Bau.Land.Partner“ des Landes Nordrhein-Westfalen teil. Ziel ist es, ungenutzte Flächen in der Stadt wieder zu reaktivieren. Zunächst geht es um zwei Standorte.

Die Stadt Straelen hat sich erfolgreich für die Aufnahme in das Landesprogramm „Bau.Land.Partner“ beworben. Das Programm des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Aufgabe, innerstädtische unter- oder nicht mehr genutzte Flächen in den Fokus zu nehmen und Wege zur Reaktivierung aufzuzeigen. Für diese Flächen werden in enger Abstimmung mit den jeweiligen Eigentümern maßgeschneiderte Entwicklungsperspektiven erarbeitet. Die Stadt Straelen wird in Zusammenarbeit mit Bau.Land.Partner zunächst zwei Standorte in den Blick nehmen.