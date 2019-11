Wettbewerbe : Sensationelle fünf Bezirksmeistertitel

Issum Die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft des Schachbezirks Wesel war für die Schachjugend Issum/Alpen ein großartiger Erfolg, der so vor Start des Turniers nicht zu erwarten war. Die Einzelmeisterschaft fand erneut in der Jugendherberge auf dem Wolfsberg bei Kranenburg statt.

Unter den 29 Teilnehmern fanden sich acht Teilnehmer aus Issum und Alpen. Nach abwechslungsreichen fünf Tagen mit wenig Schlaf, aber reichlich Spaß bei allen Teilnehmern ging eine spannende Meisterschaft zu Ende. So ging nach sieben Runden der Titel in der Altersklasse U12w an Tijana Mitrovic. Mit einem Sieg in der Schlussrunde sicherte Jonatan Buhl den Titel in der Altersklasse U14. Souverän gewann Eva Malmström den Bezirksmeistertitel in der U14w. Ebenso ging der Bezirksmeistertitel in der Altersklasse U16w nach Issum an Maris Buhl. Bereits vor der letzten Runde sicherte Falco Küsters den Titel in der Altersklasse U18.